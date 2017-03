Fidèle à ses habitudes, Google dévoile une version développeur de la prochaine itération de son système d'exploitation mobile Android. Pour le moment nommée sobrement O, la nouvelle version promet quelques surprises.

Alors que le déploiement est attendu lors de l’annonce d’Android O à l’automne prochain, Google dévoile déjà une version développeur pour familiariser les constructeurs et acteurs de son écosystème à sa prochaine itération.

O pour Opéra ?

Comme Nougat avait été appelé N avant son officialisation, cette nouvelle édition d’Android se nomme pour le moment seulement O — avant de gagner dans les mois prochains sa dénomination définitive aux accents pâtissiers et sucrés.

Pour le moment, les équipes de l’OS ne dévoilent que peu des nouveautés qui feront la version finale d’Android O, toutefois, nous pouvons déjà voir que de nombreux ajustements concerneront, à nouveau, l’autonomie de nos smartphones. Après avoir introduit Doze, un mode de repos lorsque l’appareil est verrouillé, Google veut désormais également s’attaquer aux applications qui consomment trop d’énergie lorsque l’écran est allumé.

Apple limite avec autorité les opérations possibles pour une application sur iOS lorsque cette dernière tourne en arrière plan et Mountain View réfléchirait à un système similaire. Dave Burke, vice-président de l’ingénierie pour le projet Android développe : « Nous avons ajouté des limites automatiques sur ce que peuvent faire les applications en arrière plan ».

Cette nouvelle devrait davantage plaire aux utilisateurs qu’aux développeurs qui devront alors repenser la gestion de leurs applications. D’où le besoin pour Google de prévenir ces derniers des changements majeurs à venir.

Enfin l’autre nouveauté importante mais qui retiendra certainement moins l’attention des fans d’Android est une nouvelle (et énième refonte) des notifications du système. On retrouvera dans Android O des groupes de notifications thématiques pour visualiser plus rapidement celles-ci.

Si vous voulez jouer les aventuriers, vous pouvez télécharger Android O à cette adresse. Elle est compatible avec les Nexus 5X, 6P et Player et les Pixel, Pixel C et Pixel XL.