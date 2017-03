Evan Blass, leaker professionnel, a mentionné dans un tweet les prix européens des futurs Galaxy S8.

Un lundi qui commence sans une nouvelle fuite d’information sur le Galaxy S8 n’annonce pas une bonne semaine. Rassurez-vous : notre leaker professionnel préféré Evan Blass avait quelques cartouches dans sa cartouchières ce week-end et n’a pas hésité à les tirer à tirer dans la nuit de dimanche à lundi. Pour ne rien gâcher, elles concernent l’Europe.

Ainsi, dans un tweet laconique, Blass donne un aperçu des prix qui pourraient être pratiqués par Samsung en Europe. Si cela se confirme, le Galaxy S8 coûtera 799 € dans sa version la moins chère et le Galaxy S8+ sera commercialisé à partir de 899 €. On apprend entre autres que le dock DeX qui permettra de relier le smartphone à un écran « pour en faire un ordinateur » (on attend de voir) coûtera 150 €, que le GearVR de nouvelle génération coûtera 129 € et que la Gear 360 sera vendue 229 €.

S8 – 799€

S8+ – 899€

DeX – 150€

GearVR – 129€

Gear360 – 229€ https://t.co/vVm6DRMkX5 — Evan Blass (@evleaks) March 19, 2017

Généreux, Evan Blass a également donné les trois couleurs du Galaxy S8, qui sont somme toute assez sobres : du noir, du gris et de l’argent (aux noms improbables, comme toujours, de Black Sky, Orchid Grey et Artctic Silver). Elles confirment le design de l’engin.

Samsung Galaxy S8 and S8 Plus (top to bottom) in black sky, orchid grey and arctic silver (left to right) pic.twitter.com/ISo7W10sYV — Evan Blass (@evleaks) March 19, 2017

Difficile de croire que Samsung nous surprendra lors de l’annonce officielle prévue pour le 29 mars. Le smartphone, lui, doit sortir le 21 avril.