Le constructeur taïwanais HTC annonce un évènement pour le 20 mars. Si aucun indice n'a été laissé par l'industriel, il est probable que cette journée sera consacrée au nouveau smartphone du groupe, le HTC 11.

2017 sera-t-elle l’année du rebond pour HTC ? En tout cas, le constructeur taïwanais nous donne rendez-vous le 20 mars pour une surprise. Selon toute vraisemblance, cette journée sera consacrée à la présentation du nouveau fer de lance du fabricant asiatique dans le domaine des smartphones.

Si l’invitation laissée par HTC ne donne pas d’indice particulier sur le thème de la journée, il paraît assez plausible que l’industriel va introduire le HTC 11, un an après avoir lancé le HTC 10, un smartphone qui a fait bonne impression mais qui n’a pas été suffisant pour que la société puisse remonter la pente, malgré toutes ses qualités.

À moins de cinq jours de la date fatidique, le mystère est en tout cas complet : aucune fuite n’a permis d’orienter les rumeurs sur les intentions de HTC ; peut-être la société veut-elle prendre tout le monde de court, en évitant les fuites contrôlées qui peuvent aussi être une astuce des constructeurs pour faire parler d’eux.

Quoiqu’il en soit, la fin du mois de mars donnera lieu à un duel à distance entre deux des plus gros fabricants de smartphones, à savoir HTC et Samsung. L’industriel sud-coréen a en effet planifié son propre évènement qui aura lieu le 29 mars à New York. Et ici, pas de mystère ou presque : si Samsung n’a pas officiellement dit qu’il sera dédié au Galaxy S8, les nombreuses fuites s’en sont chargées à sa place.