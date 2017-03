Les 3 000 premières précommandes de l'ordinateur Shadow verront leur patience récompensée vers le 20 avril. Pour les autres, il faudra attendre au moins le mois de juin.

Nous en avions testé pour vous une pré-version et reçu son excentrique fondateur et CEO, Emmanuel Freund. Shadow, l’ordinateur de gamer où les jeux et logiciels tournent sur des serveurs distants, a enfin sa date de lancement officielle. Les 3 000 premiers clients ayant participé aux précommandes, ouvertes depuis fin octobre dernier, devraient recevoir leurs boîtiers autour du 20 avril.

La startup française propose un abonnement annuel à 29.95 € par mois, trimestriel à 34.95 € par mois ou sans engagement à 44.95 € par mois. Cela revient à payer à partir de 359 € par an pour un PC haut de gamme qui nous a pour le moment très impressionnés, même s’il reste à voir si le produit final aura su régler les quelques accrocs de la pré-version. L’ordinateur à distance auquel permet d’accéder le boîtier est équipé d’une Geforce 1070 de Nvidia, d’un processeur Intel Xeon avec 6 threads utilisables, de 12 Go de RAM et d’un disque dur SSD de 256 Go permettant de stocker vos jeux chez Shadow, sans avoir à les télécharger jusqu’à chez vous.

Pour éviter une surcharge de ses infrastructures techniques – il serait fâcheux d’être privé de PC à cause d’une panne de serveur, surtout si l’on a fait du Shadow son ordinateur principal – le nombre d’utilisateurs n’augmentera que par paliers successifs. Ainsi, après les 3 000 du mois d’avril, il ne faudra pas espérer de nouvelle livraison avant le mois de juin.

Dans son communiqué, Shadow promet qu’il annoncera de nouvelles fonctionnalités dans les semaines à venir.