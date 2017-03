Area 120, l'incubateur de startups de Google, lance une appli exclusive à iOS qui permet de partager des vidéos YouTube sur des discussions de groupe et de les commenter... en s'inspirant fortement de l'interface de Periscope et de Facebook Live.

En suivant les traces de Facebook Live et de Periscope, l’incubateur de startup de Google, Area 120, marche sur les traces de Facebook Live et de Periscope avec Uptime, une appli qui permet de partager ou de visionner des vidéos YouTube avec d’autres utilisateurs : Uptime. Uniquement disponible sur iOS aux États-Unis pour l’instant, l’application est aussi seulement accessible sur invitation (avec le code « PIZZA »).

Les utilisateurs, déjà enregistrés avec leurs comptes Google, se retrouvent dans des conversations de groupe publiques où ils peuvent partager leurs vidéos YouTube préférées. Uptime permet de suivre des chaînes ou d’autres utilisateurs, même s’il est encore dénué de barre barre de recherche pour trouver un profil spécifique.

Pendant notre visionnage, notre image de profil « flotte » sur un côté de l’écran avec celles des autres utilisateurs qui visionnent le contenu en temps réel. Ainsi, Uptime nous invite à réagir à la vidéo avec des emojis, à la façon de Facebook Live, ou grâce à des commentaires, en interagissant avec les autres spectateurs.

Say hello to #Uptime ! Share and watch videos together. Download now from the App Store https://t.co/Bwo7e4xCgy.

Use invite code : PIZZA pic.twitter.com/w9MzqwCibi

— Uptime (@uptimeApp) March 11, 2017