Après avoir lutté des années pour assurer à Android une cohérence et une charte graphique hégémonique, Google jette l'éponge et invite chacun à faire de son smartphone un produit unique. Grâce à une expérience proposée par le site officiel de Google, créez votre Android sur mesure.

Google prend désormais la parole pour inviter, au travers d’une expérience web amusante, chaque utilisateur d’Android à personnaliser son interface. Pour Moutain View, cette mise en avant de la multiplicité de son système vient conclure un virage dans sa communication : après avoir prêché pour une expérience unique sur Android, Google met en avant la disparité d’un monde fragmenté comme une richesse.

Plutôt flat ou organique ?

Les utilisateurs passionnés d’Android vous diront l’avantage évident que constitue pour eux la personnalisation presque infinie de leur système d’exploitation. Icônes, lanceurs d’application et autres thèmes : chaque utilisateur pourrait avoir son smartphone entièrement personnalisé, côté logiciel a minima. Google a fini par reprendre cet argument pour en faire un véritable leitmotiv désormais affiché à toutes occasions par le géant : Be together, not the same, soit Être unis mais différents.

Mais avant d’en arriver à cette conclusion ouverte appelant chacun à la diversité, Google est passé par des tentatives d’homogénéisation de l’expérience sur son système plus hasardeuses. Longtemps peu encline à voir les surcouches logicielles des constructeurs altérer la pureté supposée de son OS, aujourd’hui, Android fait amende honorable en se montrant personnalisable et modulaire.

À ce titre, le site de Google surprend d’autant plus lorsqu’une fois arrivé à la page des recommandations — après un rapide test — nous découvrons que Mountain View nous suggère des produits quI ne viennent pas de ses cerveaux. Ainsi plutôt que de nous conseiller le Googl!e Now Launcher, le petit outil nous propose de regarder vers Nova Launcher, une alternative bien connue des power-users.

Le test qui précède les recommandations de Google est par ailleurs étonnamment intelligent et pose les questions qui comptent véritablement en 2017 dès lors qu’on parle d’expérience utilisateur : on vous demandera — rapidement et instinctivement — de préférer une expérience monochrome et flat ou un thème bigarré et skeuomorphique, ou encore de souhaiter tendre vers des formes organiques ou à l’inverse géométriques et réalistes.

Enfin, afin d’affiner la solution que Google vous proposera, il est judicieusement demandé quelle utilisation vous faites de votre smartphone au quotidien ainsi que votre niveau de maîtrise du système d’exploitation. Rien de mieux, pour vous convaincre, que de faire le test vous-même.