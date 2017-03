Vidéo : Mixité dans une équipe d’eSport : avec sa Team Loco, la SNCF est en avance Julien Cadot - il y a 2 heures Tech

Voyages-SNCF.com, filiale de la SNCF, vient de dévoiler sa Team Loco dédiée à l'eSport. 17 joueuses et joueurs porteront les couleurs de l'entreprise française dans les grands championnats.

On ne parle pas beaucoup de l’absurdité d’une séparation entre les femmes et les hommes dans les grandes équipes d’eSport, qui s’affiche comme un acquis inconscient repris du sport traditionnel. En effet, on se demande bien pourquoi femmes et hommes n’auraient pas toute légitimité à concourir ensemble devant un clavier, une souris ou un joypad. Cet état de fait n’a pas fait peur à la SNCF, qui a dévoilé aujourd’hui ses équipes qui iront concourir dans les grands championnats eSportifs nationaux et peut-être, internationaux.

L’initiative de la SNCF, via sa filiale Voyages-SNCF.com, est louable dans la mesure où elle permet de mettre en avant les talents de ses employés et de valoriser la pratique du jeu vidéo dans une entreprise qui n’a peut-être pas immédiatement une image moderne aux yeux des jeunes. La Team Loco est aussi doublement innovante, puisque son équipe dédiée à League of Legends a été formée par deux femmes — Adeline et Blandine –, puis complétée par trois hommes par la suite.

À l’international, plusieurs équipes professionnelles ont déjà fait le pari évident de la mixité. On pense à Ehome en Corée du Sud, qui compte deux femmes dans son équipe d’Overwatch. Elevate, de son côté, compte une joueuse dans son équipe pour le jeu Smite. En France, l’équipe qualifiée aux championnats du monde d’Overwatch comptait également une joueuse professionnelle dans ses rangs. Cela dit, ces exceptions confirment la règle et quand un pas de plus est fait dans la bonne direction, ici par Voyages-SNCF, c’est toujours une bonne chose.

@W_Chloe Et nous avons été les membres fondatrices de l'équipe d'ailleurs ! 2 filles seules pour monter une team ! #TeamLOCO — Adeline Siegrist (@ad_siegrist) March 9, 2017

De fait, la SNCF prend doublement de l’avance et s’engage, par la même occasion, à prendre en charge les déplacements de ses joueuses et joueurs, mais également à leur mettre à disposition une salle de jeu équipée dans laquelle ils pourront s’entraîner dans les bureaux parisiens de l’entreprise. L’objectif est de donner du fil à retordre aux autres équipes lors de la Gamers Assembly et de la DreamHack. On leur souhaite bonne chance.