Flickr vient de déployer sur son site une nouvelle fonctionnalité qui permet de chercher des photographies similaires. Le service explique que son outil se base sur un réseau de neurones artificiels, une technique très prisée en intelligence artificielle.

Vous avez eu un coup de cœur pour un cliché sur Flickr et vous aimeriez bien savoir si le service spécialisé dans l’hébergement de photographies en accueille d’autres qui lui ressemblent beaucoup ? Bonne nouvelle, le site propose depuis peu une option qui permet justement de faire une recherche similaire, en analysant les caractéristiques de l’image pour retrouver celles qui ont les mêmes.

Ce type de fonctionnalité n’a évidemment rien de neuf. Ceux qui fréquentent Google savent par exemple que cela fait des années que le moteur de recherche fournit met à disposition un outil similaire pour retrouver des images, que vous avez cherchez en tapant des mots-clés ou que vous avez mis en ligne depuis votre ordinateur. C’est sur ce créneau que se positionne aujourd’hui Flickr.

Mieux vaut tard que jamais diront les esprits taquins, car on peut en effet s’étonner qu’un service aussi spécialisé que Flickr n’ait pas déployé plus tôt un tel outil. Surtout qu’une fonction de recherche d’images similaires n’a rien d’une idée extrêmement originale. Quoiqu’il en soit, la fonctionnalité est maintenant déployée et la société ne cache pas sa satisfaction de la proposer à ses utilisateurs.

À cette occasion, Flickr s’est fendu d’un billet technique qui détaille son approche pour décomposer une image en vecteurs, y déterminer l’intensité de chaque pixel et ensuite calculer la distance qui sépare ces vecteurs. Baptisée Locally Optimized Product Quantization, cette méthode emploie des réseaux neuronaux artificiels, qui servent aujourd’hui massivement dans l’intelligence artificielle.

Flickr note que cette solution qui consiste à produire des représentations vectorielles pour analyser des images et rapprocher celles qui se ressemblent n’est pas exclusive à la photographie. Elle peut servir ailleurs, pour du texte, de la vidéo ou encore des molécules. Sur Flickr, le système donne des résultats corrects même s’il arrive parfois que certains rapprochements de photos ne donnent pas entière satisfaction.

Pour profiter de la fonctionnalité, rien de plus simple : rendez-vous sur Flickr et faites la recherche de votre choix. Sur une photo qui retient votre attention, survolez-la avec la souris de façon à cliquer sur les points de suspension apparaissant en haut à droite de la vignette. Faites un clic gauche dessus et sélectionnez « recherchez des photos semblables ». Laissez ensuite Flickr vous montrer le résultat de sa recherche.