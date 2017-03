Avec Twitch, Amazon tient aujourd'hui un des réseaux de live les plus utilisés au monde, notamment grâce au dynamisme de la communauté des gamers. toutefois, le géant de Seattle semble voir en la plateforme un nouveau réseau social capable d'aller jouer sur les plates-bandes de Twitter. Voici Pulse.

Twitch Pulse est la dernière fonctionnalité présentée par Amazon et les équipes de Twitch à destination des streamers. Ces personnalités qui tiennent des directs, souvent de jeux vidéo, sur la plateforme sont invitées par le service à se servir d’un nouvel outil qui ressemble à s’y méprendre à un fil à-la-Twitter à l’intérieur même de Twitch.

Avec Pulse, le site de live veut s’inscrire en dehors de sa temporalité, toujours instantanée et directe, en proposant un vrai fil d’actualité chronologique sur lequel twitchers et spectateurs pourront échanger.

S’il n’y a pas encore ni mention, ni hashtag sur Pulse, l’interface et le fonctionnement de ce réseau social interne à Twitch s’approche très manifestement de Twitter — la limite de caractères en moins.

« Vous ne quitterez jamais plus Twitch… »

Pour Amazon, Pulse est une invitation à resserer une communauté déjà très dynamique sur la plateforme et inclure plus largement ses starlettes du direct dans une démarche d’échange permanent avec leurs followers. L’équipe insiste beaucoup sur la mobilité de Pulse, alors que les live sont encore majoritairement réalisés à la maison, Twitch souhaite entrer dans le quotidien et la vie de ses utilisateurs en leur permettant de poster même lorsqu’ils ne peuvent pas faire de direct.

Cette communication entre twitchers et spectateurs se faisait majoritairement sur d’autres réseaux sociaux jusque-là, notamment Twitter. Sur ces derniers, les vidéastes spontannés prévenaient d’une diffusion imminente ; à l’avenir, Amazon espère que toute cette communauté privilégiera l’outil maison plutôt que les réseaux tiers.

Avec une solide base d’utilisateurs orientée vers les jeux vidéo et un nombre croissant d’utilisateurs — qui commence à élargir le côté gamer de la plateforme –, le géant de Seattle pourrait finalement tenir avec Twitch un duo live and feed qui n’aura plus grand chose à envier à Facebook ou Twitter.

De ses éminents concurrents, Amazon a déjà appris certaines leçons. Dans son billet introductif, l’équipe de Twitch prévient qu’elle sera intraitable sur le cyber-harcèlement et que Pulse a été pensé pour être un réseau confortable et modéré from the scractch.

La fonctionnalité, encore en béta, sera déclinée sur toutes les interfaces, mobiles et web, dans les prochaines semaines.