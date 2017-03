Fini la passivité devant son écran : Netflix lance un nouveau programme pour faire du sport en visionnant une série. À l'aide d'un boitier, que vous devez assembler vous-même, le personnage de votre série fétiche devient votre coach personnel.

Confortablement installé au fond de votre canapé/lit/hamac (rayez la mention inutile), l’ordinateur posé sur les genoux et des sucreries à portée de main : voici comment la plupart d’entre nous ont sans doute l’habitude de binge watcher. Un cérémonial chill, dont Netflix vous propose de casser la routine : et si, au lieu d’être passif en regardant une série, vous en profitiez pour faire du sport ? Posez ce pop-corn une minute, on vous explique.

La plateforme de vidéos à la demande vient en effet de lancer un nouveau projet, intitulé Make It. Le principe est simple : transformer votre personnage favori en coach sportif. La mise en pratique, elle, est un peu plus compliquée, et vous demandera dix doigts habiles et quelques connaissances en code et électronique. En effet, avant de transpirer, il va falloir souder : Netflix met à votre disposition un tutoriel afin de construire un boitier pour accompagner votre pratique sportive devant l’écran.

À chaque pause, la vidéo s’interrompt

Ce boitier à réaliser soi-même se connecte à un smartphone ou une tablette en Bluetooth. Il est doté d’un accéléromètre, captant le mouvement. Le boitier permet de lier votre activité aux images qui défilent sur votre écran, ou à votre musique : à chaque fois que vous faites une pause, l’image et le son s’interrompent, et le personnage que vous avez choisi comme coach vous motive à sa manière. Pour créer votre propre boitier, Netflix met à disposition sur son site la liste du matériel nécessaire.

Netflix introduit ce programme avec plusieurs ambiances sportives, accordées à l’esprit de la série que vous regardez : Tough Love, Comic Relief et Positive Reinforcement. Par exemple, si vous regardez Narcos, Pablo Escobar sera votre coach et se chargera de vous motiver à chaque pause. Pour une ambiance plus détendue, vous pouvez opter pour une série plus légère, comme BoJack Horseman.

Dans tous les cas, il est possible de sélectionner le niveau de difficulté et de le faire évoluer avec votre pratique sportive. De quoi se motiver pour continuer à s’adonner sans culpabiliser au plaisir du binge watching.