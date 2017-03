Le réseau social de Mark Zuckerberg se lance dans les recommandations touristiques avec la fonctionnalité « City Guides », qui suggère différents établissements ou événements à visiter pour chaque grande ville représentée sur sa plateforme.

Après les offres d’emploi, Facebook continue sa diversification en intégrant sur son site et ses applications mobiles une nouvelle fonctionnalité, sous la forme d’un guide des grandes villes du monde entier sobrement intitulé « City Guide » (ou « Choses à faire » en français). L’option, d’abord testée en décembre 2016, vient d’être déployée.

Désormais, les pages « Lieux » dédiées aux villes les plus connues (un spectre qui s’étend de Paris à San Francisco en passant par Toulouse et Versailles), incluent plusieurs sections qui nous indiquent des adresses d’établissements recommandés par catégorie : « Manger », « Boire », « Tourisme », « Hôtels » et « Shopping ».

Facebook City Guides ? pic.twitter.com/CSa2QughSa — Matt Navarra ⭐️ (@MattNavarra) December 19, 2016

Sur le terrain d’Airbnb

Le guide inclut aussi des événements recommandés et met en avant nos amis qui ont visité la ville concernée. La fonctionnalité met l’accent sur des lieux appréciés des utilisateurs, en se basant sur les notes et les commentaires laissés sur les pages Facebook des établissements ainsi que sur leur popularité.

Avec ce créneau, Facebook grignote sur le terrain d’Airbnb, la plateforme de location de logement entre particuliers, qui a récemment lancé des « Expériences » qui visent à le transformer en véritable outil touristique.