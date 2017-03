La plateforme de blog Medium lance une nouvelle fonctionnalité destinée à son application mobile, les Series. Largement inspirée des stories de Snapchat sur la forme, cette option n'impose pas de limite de temps aux publications mais incite à les lire comme un feuilleton.

De Facebook à Tinder, en passant par Instagram, la « snapchatisation » de nos réseaux sociaux et autres applications se poursuit. Le mode de navigation horizontal et vertical, le dessin au doigt, le principe du compte à rebours et de la vidéo à la verticale popularisés par Snapchat sont largement copiés ailleurs. La plateforme Medium vient de s’ajouter à la liste avec le lancement de Series, une option permettant de décliner ses publications en images, vidéos et textes à la manière d’un feuilleton.

Voici comment Medium présente ce nouvel outil : « C’est une nouvelle façon de raconter des histoires, plus profondes et significatives, qui se développent au fil du temps. La majeure partie de ce que nous créons sur Internet doit avoir sa propre cohérence — le contexte n’est pas une garantie. Series change cela : vous pouvez aller plus loin, partager des idées plus complexes, et raconter des histoires d’une manière qui n’était pas possible avec un seul post. Que l’inspiration vous tombe dessus une fois ou tout le temps, vous pouvez commencer une série, en ajoutant vos idées comme elles arrivent. »

Le feuilleton version smartphone

Malgré sa ressemblance évidente avec l’interface (pas toujours très compréhensible) de Snapchat, Series prend le parti ne pas limiter le temps de visibilité des publications. Au contraire, l’utilisateur peut modifier le contenu des Series, en ajoutant par exemple des images qui viendront ponctuer la narration. Autrement dit, Series se présente comme un genre de roman feuilleton, version smartphone, enrichi selon le bon vouloir et la disponibilité de son auteur.

Chaque série se compose de cartes, qui peuvent chacune contenir du texte, une image ou un GIF. Pour naviguer entre les cartes, Series reprend le fonctionnement de Snapchat, en utilisant le tapotement ou le balayage horizontal de l’écran avec les doigts. Afin de ne rien rater des nouveaux ajouts à une série de leur choix, les utilisateurs peuvent en être alertés par une notification.

Comme le précise Engadget, Medium cherche à retrouver un nouveau souffle avec l’arrivée de cette option. Avec un début d’année 2017 marquée par le licenciement de près d’un tiers de son personnel, et l’instauration d’un service d’abonnement payant, la plateforme ne brille pas par son originalité avec Series. Il lui reste en effet à convaincre une cible déjà habituée aux Stories de Snapchat, ou de la fonctionnalité Moments sur Twitter.