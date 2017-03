Google vient de lancer Meet, une nouvelle application destinée aux réunions d'entreprises en visioconférence. Elle s'inscrit dans la lignée du service Hangouts, destiné au grand public.

Google étend l’éventail de ses services professionnels G Suite, avec le lancement de Meet, une application qui permet de tenir des réunions en visioconférence de haute définition.

La page d’accueil de Meet invite à intégrer un « code de réunion » spécifique pour pouvoir accéder à la visioconférence de notre choix. Le site ne permet pas encore de programmer une visioconférence sur le site, ni de commencer un chat ou de lancer un appel téléphonique.

Un marché soumis à une rude compétition

Google Meet permet la tenue de visioconférences en haute résolution avec un maximum de 30 participants, soit bien plus que la limite permise par Google Hangouts avec ses 10 utilisateurs. En outre, lors de conférences avec un nombre important de participants, une grande fenêtre affichera la personne qui est en train de parler, tandis que les autres seront intégrées dans une liste plus réduite avec leurs flux vidéo, noms et adresses e-mail.

La plateforme, une version améliorée d’Hangouts à destination des professionnels, devra faire face à d’autres concurrents redoutables, comme par exemple le récent Chime lancé par d’Amazon, Skype de Microsoft et GoToMeeting. Enfin, on ne sait pas encore si Meet remplacera l’application de Hangouts ou si cette dernière sera destinée dans le spécifique aux particuliers.