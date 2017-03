La GTX 1080 Ti de Nvidia est officiellement la carte la plus puissante de la gamme. Elle dépasse largement la 1080 bien connue, mais également la Titan X.

On l’attendait, cette carte graphique ultra haut de gamme et Nvidia a enfin levé le voile sur la déclinaison Ti de sa GeForce GTX 1080. Jen-Hsun Huang, CEO de l’entreprise, a profité de la GDC de San Francisco pour détailler l’engin. Et si cela ne vous étonnera pas qu’elle soit plus puissante que la GeForce GTX 1080, il faut savoir que cette déclinaison bat aussi la Titan X génération Pascal, une carte qui coûte deux fois plus cher.

Pour cela, elle embarque 11 Go de VRAM DDR5 à 11 Ghz, en consommant au maximum 250 watts. C’est intéressant, car la Titan X consomme 250 watts pour alimenter 12 Go de VRAM DDR5, mais à 10 Ghz. Ce qu’elle perd en VRAM par rapport à la Titan X, la 1080 Ti le gagne en vitesse d’exécution et grâce à cela, passe devant sa grande sœur. Nvidia a également revu le dispositif permettant d’extraire la chaleur pour gagner en efficacité sur ce plan.

Les trois modèles haut de gamme sont donc résumés ainsi par Anandtech :

Le plus important à noter, pour le client, c’est évidemment la dernière ligne. En effet, la GTX 1080 Ti a été annoncée à 699 $ pour une sortie le 3 mars, quand la Titan X coûte autour de 1 300 € en France. On peut donc s’attendre à un prix avoisinant les 800 € TTC pour la 1080 Ti dans nos contrées. Les prix des cartes actuelles devraient baisser, sans qu’on sache bien dans quelles proportions.