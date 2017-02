Au MWC, un responsable de LG a révélé le calendrier estimatif de l'arrivée de Google Assistant en France.

La sortie en France se précise pour Google Assistant. Au Mobile World Congress qui se tient à Barcelone du 27 février au 2 mars, nos collègues de FrAndroid ont réussi à obtenir du directeur marketing de LG France un calendrier estimatif du lancement de l’assistant personnel intelligent dans l’Hexagone : le logiciel sera livré au cours du mois de septembre 2017.

Dans le cas de LG, Google Assistant sera disponible avec le nouveau smartphone G6 que la société sud-coréenne a présenté la veille de l’ouverture du salon. C’est la première marque à avoir annoncé un terminal intégrant le programme de la firme de Mountain View. Cela dit, il faudra patienter avant de voir le G6 effectivement profiter d’Assistant, car le G6 sera mis en vente avant la disponibilité de Google Assistant.

D’autres téléphones suivront, chez LG comme chez la concurrence, du moment que les appareils utilisent au minimum Android Marshmallow (Android 6.0). De son côté, Google a annoncé que son assistant personnel intelligent est désormais à disposition de tous les smartphones ayant au minimum Android 6.0. L’accès à Google Assistant dépendra donc aussi de la politique de mise à jour des différents constructeurs.

Assistant, qui emploie des méthodes d’intelligence artificielle, doit à terme succéder à Google Now et se déployer dans un maximum de produits connectés, des smartphones aux tablettes, en passant par les téléviseurs, les enceintes et pourquoi pas les voitures. En tout logique, une traduction en français du logiciel surviendra dans l’année, car pour l’instant Google Assistant ne gère pas la langue de Molière