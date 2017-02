ZTE a dévoilé au MWC les smartphones Blade V8 Lite et Blade V8 Mini, déclinaisons du Blade V8.

Présent au Mobile World Congress qui se tient à Barcelone, le constructeur chinois ZTE a dévoilé deux nouveaux modèles pour sa gamme Blade V8. Fonctionnant tous les deux avec la dernière version du système d’exploitation mobile de Google, Android Nougat, les deux smartphones — baptisés Blade V8 Lite et Blade V8 Mini — seront notamment commercialisés en Europe.

Du côté du Blade V8 Mini , ZTE a fait le choix d’un processeur Snapdragon 435, d’un écran haute définition d’une diagonale de 5 pouces, d’un double appareil photo sur la façade arrière de 13 mégapixels, d’un appareil photo de 2 mégapixels sur la façade avant, d’un capteur d’empreinte digitale sur la façade arrière, d’un espace de stockage de 16 Go, d’une mémoire vive de 2 Go et d’une batterie 2 800 mAh.

Pour le Blade V8 Lite, ZTE fait appel à un processeur MediaTek 6750, un écran haute définition de 5 pouces, un appareil photo de 8 mégapixels sur la façade arrière, un appareil photo de 5 mégapixels sur la façade avant, un capteur d’empreinte digitale sur la façade arrière, un espace de stockage de 16 Go, une mémoire vive de 2 Go et une batterie de 2 500 mAh.