Alors que le MWC commence avec ses premières conférence, Google profite du salon de Barcelone pour confirmer que son intelligence artificielle Assistant sera compatible avec Android, 6.0 et plus. Mais toujours rien pour la France.

L’annonce était attendue pour contrer les assauts d’Amazon Alexa sur les smartphones, elle ne devrait plus tarder selon nos très informés confrères d’Android Police : le Google Assistant sera bientôt disponible pour tous les appareils dotés du système d’exploitation mobile de Mountain View.

Introduit avec le Pixel et le Google Homen l’IA d’assistance virtuelle du géant a récemment rejoint le boîtier TV de Nvidia — la Shield TV — mais également le LG G6. Ce déploiement progressif devrait donc s’accélérer selon les persistantes rumeurs qui nous viennent de Californie. Ce serait donc tous les produits dotés a minima d’Android 6.0 qui pourront profiter du fameux compagnon virtuel.

Pour David Ruddock d’Android Police, l’annonce se fera avant la fin de la première journée de ce MWC 2017. Peut-être même durant la conférence de LG qui se tient à l’heure où sont écrites ces lignes.

Pour rappel, l’IA de Google doit remplacer à terme Google Now et s’imposer comme un assistant puissant et polyvalent pour tous les appareils que l’on retrouvera demain dans nos vies : enceintes connectées, tablettes, téléviseurs et enfin smartphone. Notons toutefois que dans l’hexagone, l’IA n’est toujours pas disponible dans notre langue. Il sera intéressant de voir si la situation évolue grâce aux annonces de ce dimanche.

Now coming to more Android phones — your own helpful #GoogleAssistant, right in your pocket → https://t.co/LMGaKPI4KP #MWC2017 pic.twitter.com/aVEzTRU3Bl — Google (@Google) February 26, 2017

Cet article sera mis à jour en fonction des annonces de la journée.