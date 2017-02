Et c'est parti pour le MWC ! Nous sommes en direct depuis Barcelone pour couvrir cet événement fondamental pour la tech. Voici le programme de nos journées.

Vous le savez peut-être si vous nous suivez sur les réseaux sociaux (Snapchat : numerama / Twitter / Facebook), nous sommes en ce moment et jusqu’à vendredi au Mobile World Congress de Barcelone. Il s’agit du plus grand salon mondial autour des technologies mobiles — et de plus en plus, des technologies en général. Tellement grand qu’on l’assimile bien volontiers à un CES européen. Mieux encore pour nous autres Français : les produits présentés sont bien souvent des produits destinés à l’Europe et non des engins réservés aux marchés asiatiques et américaines.

Le salon ouvre ses portes officiellement demain, mais les constructeurs prennent un malin plaisir à utiliser la journée du dimanche pour présenter des produits en amont du show. Cela signifie que nous allons voir une belle dose de produits technologiques aujourd’hui et que vous retrouverez les premiers articles dès aujourd’hui. Pour commencer, voilà le programme des conférences.

BlackBerry : le Canadien a anticipé un jour de plus et a fait sa conférence le samedi 25 en début de soirée. Il en a profité pour montrer un smartphone sous Android nommé KEYone équipé d’un clavier physique. Pour rappel, arrondis obligent, BlackBerry comptait pour 0,0 % de parts de marché au dernier trimestre fiscal de l’année 2016.

LG : le constructeur coréen fait sa grande conférence annuelle à 12 heures le dimanche 26 février. Il y présentera vraisemblablement son LG G6.

Huawei : Huawei est attendu au MWC à 14 heures le dimanche 26 février. Comme tous les ans, le Chinois met les bouchées doubles en cette période et fait une belle opération de communication autour de son fer de lance. Il s’agira sans nul doute du Huawei P10, successeur du P9.

HMD / Nokia : La roue tourne (encore). Cette année, Nokia est l’un des constructeurs qu’on attend vraiment sur le salon. Non pas pour ses smartphones construits par HMD, mais pour sa caution nostalgie : en 2017, le 3310 sera réédité. La conférence de présentation aura lieu à 16h30 le dimanche 26.

Motorola : Motorola, possédé désormais par Lenovo, n’a peut-être pas eu l’idée du siècle en faisant sa conférence en même temps que Nokia. C’est pourtant à 16h30 le 26 que le Chinois présentera sa gamme : on imagine qu’un successeur de l’excellent Moto Z sera de la partie.

Samsung : l’autre géant bleu ferme le bal de cette journée de conférences, avec la présentation de ses produits le dimanche 26 à 19 heures. Cette année, Samsung aura vraisemblablement dans ses cartons une tablette tactile. Après une année 2016 catastrophique en terme d’image et un début 2017 pas folichon, on se demande comment va se débrouiller le Coréen après une conférence de 2016 qui a marqué les esprits du monde entier.

L’ouverture des portes du salon sera pour nous l’occasion de rencontrer des tas d’autres marques, de Seat à Ford en passant par Intel ou Qualcomm, sans oublier les marques plus petites et les startups présentes sur le salon.

N’hésitez pas à nous envoyer un commentaire ou un message sur Facebook ou Twitter si vous avez repéré une marque ou un objet que vous souhaiteriez que nous couvriez.