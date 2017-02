Google est en train de travailler sur l'adaptation pour PC de sa nouvelle messagerie instantanée, Allo.

Présentée pendant la conférence I/O organisée par Google l’été dernier, l’application Allo fera bientôt ses premiers pas sur l’ordinateur. C’est ce que révèle message publié vendredi sur Twitter par Nick Fox, le vice-président chargé de la communication des produits de Google. Dans celui-ci, on peut en effet voir une capture d’écran donnant un aperçu de ce que donnera Allo sur un PC.

Aujourd’hui, Allo n’est disponible que sur mobile avec les systèmes d’exploitation iOS et Android. Gratuite, la messagerie instantanée inclut une rangée de fonctionnalités allant de la « réponse automatique intelligente » à l’analyse des images apparaissant dans la conversation, en passant par des outils d’édition à-la-Snapchat, qui servent par exemple à écrire par dessus une photo.

Still in early development, but coming to a desktop near you… #GoogleAllo #SneakPeek pic.twitter.com/f7QNFH7IHO

— Nick Fox (@RealNickFox) February 24, 2017