Microsoft dévoilera sa future console le dimanche 11 juin 2017. Faîtes une croix dans vos agendas.

Microsoft a dévoilé une partie de ses plans pour l’E3 2017, le rendez-vous que toute l’industrie attend avec impatience (comme tous les ans). Le géant américain a visiblement envie de prendre tout le monde de court, comme il l’avait déjà fait en 2016 en terminant sa conférence par un one more thing assez alléchant : une console surpuissante baptisée, pour l’heure, Project Scorpio. On en saura plus à son sujet en juin prochain, à la faveur d’un show qui aura lieu bien plus tôt que les années précédentes.

Brace for big news.#XboxE3 briefing will air Sunday, June 11 at 2 PM PT. pic.twitter.com/EWilMOb47s — Xbox (@Xbox) February 15, 2017

Pas de repos le dimanche

Effectivement, d’habitude, Microsoft cale sa conférence pré-E3 le lundi matin, heure de Los Angeles, soit la veille de l’ouverture des portes du salon. Mais, cette année, le géant américain veut frapper fort d’entrée en bouleversant son calendrier, et le nôtre par la même occasion.

Cette année, donc, il lèvera le voile sur ses nouveautés le dimanche, plus précisément le 11 juin à 14h, heure de Los Angeles (soit 23h le même jour chez nous). Sauf surprise, il sera le premier à dégainer pour la grande messe du jeu vidéo édition 2017, a priori avant Bethesda (Electronic Arts tiendra son propre évènement). Une manière d’ouvrir le bal et permettre aux éditeurs d’alimenter son futur monstre.

L’image accompagnant le teasing de Microsoft laisse peu de place aux doutes : le focus sera fait sur Project Scorpio et, on peut le parier, un peu moins sur les jeux. Il faut dire qu’à l’exception de quelques indiscrétions, on ne sait pas grand-chose de la console qui viendra se placer tout en haut de la gamme Xbox One (devant le modèle S). On espère quelques surprises software quand même, en 4K native si possible.