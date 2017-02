L'agence spatiale indienne établit un record surprenant, en envoyant 104 satellites dans l'espace avec une seule fusée PSLV. Avant cela, la Russie détenait le record : elle avait lancé 37 satellites en juin 2014.

L’inde a réalisé hier un exploit en envoyant 104 satellites dans l’espace avec une seule fusée, le Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV). La mission a débuté au centre spatial de Satish Dawan, situé à Sriharikota, dans la partie sud du pays.

Parmi la flotte parvenue dans l’espace, on trouve 96 satellites américains, dont 88 appartiennent à l’entreprise Planet qui les utilisera pour prendre des photos en haute définition de notre planète. Ces derniers, avec 50 satellites supplémentaires déjà présents dans l’orbite terrestre, composent la plus grande flotte satellitaire de tous les temps (soit 138 satellites). Les autres engins spatiaux appartiennent à Israël, aux Pays-Bas, au Kazakhstan, à la Suisse et aux Émirats Arabes Unis.

L’objectif principal de l’Inde était d’envoyer en orbite son Cartosat-2 Series, un satellite conçu pour prendre des photos en haute définition de la Chine et du Pakistan, deux grands concurrents du pays. Narendra Modi, le premier ministre indien, a salué avec plaisir et optimisme le succès de l’opération.

Congratulations to @isro for the successful launch of PSLV-C37 and CARTOSAT satellite together with 103 nano satellites !

— Narendra Modi (@narendramodi) February 15, 2017