Une startup finlandaise lève des fonds pour lancer une appli d'entraînement calquée sur la formation des astronautes. Son objectif ? Permettre à l'un des 103 candidats sélectionnés de participer à cette compétition en plusieurs étapes pour gagner un voyage suborbital.

Si vous avez toujours rêvé d’aller dans l’espace sans réaliser de longues et difficiles années d’études, l’appli « Space Nation Astronaut Training Program » que la startup finlandaise Cohu Experience compte lancer cet automne est faite pour vous. Elle proposera une série d’épreuves de préparation mentale, sociale et physique fidèle à l’entraînement des véritables astronautes. Les 100 participants les plus performants seront invités à un camp d’entraînement de deux semaines au début de l’année 2018.

Cette deuxième étape sera l’occasion de sélectionner 12 astronautes potentiels parmi les 130 candidats — 30 étant choisis par des sponsors et partenaires — qui disposeront ensuite d’autant de semaines d’entraînement intensif pour se départager. L’apprenti(e)-astronaute(e) retenu(e) au terme de cette dernière épreuve remportera alors son précieux billet pour le voyage suborbital.

Le concept ne rappelle pas celui d’une télé-réalité pour rien. Il est totalement assumé par le co-fondateur de la startup, Kalle Vähä-Jaakkola : « Nous allons filmer l’expérience et la diffuser sur les réseaux sociaux, les sites mobiles et la télévision. » Pour autant, ce projet reste très sérieux aux yeux de la startup qui veut contribuer à l’essor des voyages commerciaux dans l’espace et a déjà récolté des fonds importants.

« Slumdog Astronaute »

Vähä-Jaakkola tient à ce que ce concours reste ouvert à tous : « Nous voulons que la compétition soit ouverte de façon à ce que quiconque, dans le monde, puisse participer. Nous voulons trouver les astronautes Slumdog » ajoute-t-il, en référence à Slumdog Millionaire, le film aux 8 Oscars qui raconte le parcours d’un jeune Indien originaire d’un bidonville, devenu millionnaire grâce à son parcours sans faute dans l’émission Qui veut gagner des millions ?

La startup vient de récolter 2,2 millions d’euros grâce à une campagne de financement participatif, encore en cours. Cohu Experience a par ailleurs déjà obtenu 1,7 million d’euros auprès de différents investisseurs venus de Finlande, d’Estonie, d’Allemagne ou des États-Unis. Si la démarche médiatique peut prêter à débattre, l’intérêt du public est bien là à en juger par le million d’euros récolté seulement 43 minutes après le lancement de la campagne participative.

À terme, la startup compte élargir les voyages à plusieurs astronautes comme à la surface inférieure de l’orbite terrestre voire au-delà. Cohu Experience peut compter sur le soutien de plusieurs entreprises, l’américaine Axiom Space (chargée de la formation des astronautes) et la finlandaise Fun Academy (spécialisée dans l’éducation). Si le lieu d’entraînement n’a pas encore été dévoilé, il pourrait se faire à Houston, où est installée l’entreprise Axiom Space.