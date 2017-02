L'application mobile de YouTube permet enfin de filmer en direct... du moins si l'on compte plus de 10 000 abonnés sur sa chaîne. Le système repose sur un système chat modelé sur ceux de Facebook Live et Periscope.

En juin, quand YouTube annonçait qu’il déploierait bientôt la possibilité pour ses utilisateurs de filmer en direct depuis un mobile, la fonctionnalité semblait déjà arriver bien tardivement face à ses principaux concurrents en la matière, Periscope et Facebook Live. C’est encore plus le cas avec son déploiement aujourd’hui, qui est pour l’instant réservé uniquement aux membres disposant de plus de 10 000 abonnés. YouTube promet, dans sa note de blog, que le reste de la communauté en disposera « bientôt » sans fournir la moindre date.

Un service de chat monétisé

Ce live mobile fonctionne de la même façon que sa déclinaison bien connue (et utilisée) de « bureau ». Sa différence principale réside dans la vitesse d’apparition des fameux messages de spectateurs popularisés par Periscope puis par Facebook Live. YouTube s’est appuyé sur les commentaires des utilisateurs choisis pour la phase de test : « Leurs retours nous ont permis de réduire la vitesse du chat en direct (il s’avère que recevoir 2 000 messages par seconde s’avère un peu trop rapide) et d’améliorer la qualité du streaming sur tous les appareils. »

Sur ce YouTube mobile, la monétisation des diffuseurs repose sur Super Chat, un service proposé aux « créateurs » dans 20 pays (et utilisable par les spectateurs dans 20 de plus). L’équipe explique son principe : « C’est comme si vous payiez pour avoir le premier rang dans cette ère numérique : Super Chat permet à n’importe quel fan en train de regarder un live de se faire remarquer et d’obtenir l’attention d’un diffuseur en achetant des messages qui sont mis en avant par une couleur spécifique et restent attachés au sommet de la fenêtre jusqu’à 5 heures maximum. »