Un jeune développeur synchronise une séance de simulation dans un casque HTC Vive avec celle dans un HoloLens.

Drew Gottlieb, un jeune développeur, a réussi à combiner la réalité virtuelle avec la réalité augmentée, grâce à l’une de ses applications. Inspiré par le concept de Tilt Brush, le jeune homme a décidé de relier un casque Vive avec un HoloLens, le casque de Microsoft, pour partager une même session et collaborer pour réaliser des œuvres avec des carrés en 3D.

L’aube d’une réalité « mélangée »

Gottlieb affirme sur son blog : « Pourquoi dois-je me lever du canapé pour voir ce que mon ami est en train de créer ? Pourquoi ne puis-je pas rester assis et regarder l’œuvre flotter au milieu de la pièce ? »

Ainsi, en s’appuyant sur le kit de développement pour les HoloLens, deux manettes de Vive et une application exécutée sur les deux casques, Gottlieb avait une bonne base de départ. Mais c’est grâce aux services en ligne de Unity — une plateforme utilisée pour réaliser des jeux vidéo — compatibles avec le Vive, que le HoloLens a pu se connecter automatiquement à la session de simulation du casque de VR.

Après cela, l’utilisateur de l’HoloLens doit exploiter une des deux manettes du Vive pour intégrer son casque à la simulation de l’autre. Selon le développeur, il n’y a pas de limites concernant le nombre d’utilisateurs qui peuvent participer à la même « réalité partagée ».

Cependant, il reconnaît qu’il reste encore beaucoup de travail pour parfaire son application, surtout en ce qui concerne le traçage des contrôleurs et la synchronisation des deux réalités. Le développeur souligne : « Les personnes peuvent collaborer à l’intérieur du même espace, à travers des environnements virtuels et augmentés. En tant que spectateur avec un HoloLens, vous pouvez dire au joueur en VR « J’ai une idée, donne-moi le contrôleur » et vous pouvez interagir directement avec l’œuvre artistique. »

Le code source de la « réalité partagée » développée par Gottlieb a été publié sur GitHub.