En France, on aime les ondes, leurs débats et leur confrontations. Alors que nous approchons de l'élection présidentielle, nombreux sont les Français qui suivront les débats grâce à leurs stations préférées. Pour les y aider, voici onAir.

Sur les ondes françaises, le grand chelem qui aboutira à l’élection présidentielle a déjà commencé. Dès les premières heures de l’aurore, les journalistes et les politiques se succèdent à une cadence frénétique. Face à un tel rythme, nous sommes nombreux à perdre pied. Un tel capharnaüm a de quoi lasser, et plutôt que de chercher la bonne station au bon moment, une startup française, onAir, propose de simplifier l’accès à ces contenus.

Un peu à la manière de ce que fait Molotov pour la télévision, onAir rend lisible les programmes des stations et trie chaque émission radiophonique en fonction des personnalités présentes.

Ainsi, l’application permet d’ajouter des alertes sur des personnalités dont on voudrait suivre les déclarations radio. Et si nous ne sommes pas en mesure d’écouter la radio à l’heure où notre écrivain préféré s’exprime, onAir permet de retrouver facilement les podcasts. En somme, onAir rend le suivi des interventions des politiques, des artistes et des journalistes aussi simples à suivre qu’un fil Twitter.

L’application française est disponible pour iOS et Android mais également sur le web grâce à son site.

Derrière cette ingénieuse idée qui permet de se retrouver dans les flux incessants des médias et des ondes, on trouve une jeune startup lyonnaise, MCIS, qui, grâce à son application, ne cesse d’attirer l’attention sur son activité. Aujourd’hui, la société réunit déjà une petite vingtaine d’employés qui gèrent avec la communauté onAir les plus de 6 000 personnalités de sa base de données.

Véritable outil de veille que beaucoup jugent déjà incontournable, onAir redonne à la radio une place dans les flux d’informations incessants qui nous assaillent sur les réseaux sociaux et sur nos smartphones.