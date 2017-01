Des fichiers supprimés depuis des années par des utilisateurs de Dropbox sont soudainement réapparus sur leurs comptes. La plateforme de stockage de données se défend en évoquant une défaillance de métadonnées.

En essayant de réparer un bug présent dans Dropbox, l’équipe de la plateforme de stockage de fichiers a fait réapparaître par erreur les archives de données censées avoir été supprimées de longue date de ses serveurs. Une mauvaise manipulation qui a provoqué un scandale chez ses utilisateurs.

L’un d’eux s’insurge ainsi sur le forum d’aide technique : « J’ai supprimé ces fichiers il y a 6 ans. […] Les conditions de service affirment que les données supprimées sont irrécupérables par Dropbox au bout de 30 jours, ce qui sous-entend qu’en les effaçant ils disparaissent à jamais… Et pourtant, ces fichiers sont de retour grâce aux serveurs de Dropbox… Pourquoi ? ? C’est un énorme abus de confiance de la part de Dropbox. »

Un autre évoque son propre problème : « Plusieurs dossiers de fichiers datant 2009-2011, que j’avais supprimé il y a des années, ont soudainement réapparu dans la nuit. Et je ne me suis même pas connecté avec un vieil ordinateur. »



Dropbox évoque un problème de métadonnées

L’équipe de Dropbox affirme avoir résolu le problème dimanche dernier et s’est justifiée par l’intermédiaire de l’un de ses salariés, Ross S. : « Normalement, nous supprimons de manière permanente les fichiers et les dossiers de nos serveurs dans un délai de 60 jours. Cependant, les fichiers et les dossiers supprimés, qui ont été ciblés par ce bug avaient des défaillances de métadonnées. Par conséquent, nous les avions mis en quarantaine et nous les avions exclus du processus d’élimination permanente jusqu’à ce que nous puissions réparer les métadonnées. »

L’explication peine à convaincre de nombreux membres, convaincus que Dropbox a pour habitude de conserver les données malgré les assurances présentées dans ses conditions d’utilisation. D’autant que le même problème perdure pour plusieurs d’entre eux, qui les ont signalés cette semaine. « Markus K.6 » affirme ainsi : « Je suis en train de voir des dossiers anciens et je ne peux pas les supprimer […] J’ai du mal à croire que tous ces fichiers et dossiers sont victimes de cette défaillance. »