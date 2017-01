Bien souvent, on se refuse à changer de service de streaming de peur de perdre nos playlists enregistrées. L'interface française Soundiiz permet de les migrer d'une plateforme à l'autre.

Il fut une époque, que les moins de vingt-ans ne peuvent pas connaître, où une playlist était un simple mais standard fichier .M3U. On le créait en choisissant parmi les titres enregistrées sur nos disques durs ceux qui collent avec une humeur, un moment ou un genre, on en faisait une playlist et celle-ci s’exportait facilement. On pouvait transférer les fichiers sur une carte mémoire, y accoler notre .m3u et nous retrouvions partout, en toutes occasions, et sans problèmes, notre playlist de cœur.

Cette époque, celle des .m3u et des fichiers musicaux que l’on conserve jalousement sur nos disques durs semble désormais loin. Emportée par la solution du streaming, ces millions de titres disponibles en quelques instants et ces playlists stockées dans les nuages accessibles sur nos smartphones, tablettes, téléviseurs et PC.

Mais derrière cette simplicité affichée (et relativement addictive) nous avons consenti à laisser nos playlists entre les mains des services de streaming. Ainsi, combien de fois avons-nous entendu quelqu’un se plaindre de son service de streaming, et se dire prêt à en changer, sans oser de peur de perdre ses précieuses playlists ? Trop souvent, car les services de streaming fonctionnent en vase clos et l’interopérabilité de nos playlists est le cadet des soucis de Deezer et Spotify pour ne citer qu’eux.

Alors est-on condamné à rester client chez le service de streaming qui détient nos playlists ? Plus vraiment depuis que les Français de Soundiiz ont décidé de créer une interface simple et maligne qui va nous permettre de convertir nos playlists d’une plateforme à une autre.

Thomas Magnano, cofondateur avec son ami Benoit Hebreteau de Soundiiz, nous explique la genèse d’un projet qui rend enfin justice à nos playlists : « Nous avons commencé à travailler sur Soundiiz avec mon collègue Benoit il y un peu plus de 4 ans. »

Souhaitant travailler ensemble à leur petite idée qui nous changerait la vie, les deux comparses s’orientent vite vers la musique : « Nous avions quelques idées sympas sur des webapp en rapport avec la musique et une des fonctionnalités qu’on avait imaginée à ce moment était le convertisseur de playlists. Nous avons donc, en janvier 2013, lancé uniquement ce petit outil pour avoir déjà un premier retour sur notre travail et parce que nous le trouvions déjà sympa et pratique. » Et finalement, c’est ce petit convertisseur de playlists qui va lancer l’aventure Soundiiz.

En effet les deux cofondateurs remarquent rapidement que l’outil tombe souvent à pic lorsque des grandes plateformes comme Spotify pratiquent des promotions exceptionnelles et que les clients souhaitent alors changer de service rapidement. Le marché du streaming devenant de plus en plus concurrentiel, Soundiiz ne cesse de gagner en légitimité en tant que petit outil que l’on se conseille entre copains.

Et c’est exactement ce qu’il s’est produit lorsqu’un collègue du bureau est venu nous demander comment changer simplement de service alors qu’il était client depuis de nombreuses années chez Deezer et y hébergeait la prunelle de ses yeux : ses playlists. Il a alors testé pour nous Soundiiz et vit désormais une relation d’amour et de BPM dans des contrées scandinaves du streaming. Sa satisfaction quant au petit outil, nous a poussé à regarder de plus près l’interface de l’application web. Et avec le support de 11 des grands services, on comprend bien vite comment Soundiiz se rend indispensable.

À titre personnel, en tant que client chez Google Play Music, je m’étonne de l’absence du service dans la liste des plateformes compatibles. De la même manière, Apple Music n’est pas présent. Nous interrogeons donc le fondateur à ce sujet : « Pour ce qui est du manque de Google Play ou encore d’Apple Music, cela est dû au fait qu’il n’y a pas d’API publique pour y accéder. Donc nous cherchons à les contacter pour voir si quelque chose est possible. Par exemple nous sommes en discussions avec Amazon Music pour une intégration prochaine. »

Soundiiz n’est peut-être qu’un petit outil, mais il est si pertinent que Thomas et Benoit se consacrent désormais à plein temps à leur projet qu’ils souhaitent à terme rentabiliser pour se rémunérer. Au programme des bonus de Soundizz en échange d’un abonnement : autoriser la conversion de playlists autres que les siennes, pleins de petits outils pratiques (mélanger sa liste de lecture, la diviser, passer une track d’une playlists à une autre playlist d’une autre plateforme) etc…

À l’avenir, cette offre proposera des fonctions plus avancées, la gestion de conversion multiple, la synchronisation de playlists etc. Ces outils seront alors pour les férus de playlists, notamment ceux pour qui c’est une profession d’éditer des listes de lecture.

En attendant, bon vent à Soundiiz qui a eu la bonne idée de faire revivre l’interopérabilité en ces temps troublés (MusiquesDramatiques.m3u) !