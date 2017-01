Connecter l'humain à la machine est l'une des idées d'Elon Musk. Elle est pourtant loin d'une concrétisation.

Elon Musk avait annoncé sur son compte Twitter qu’il souhaitait construire des tunnels pour son bien-être car l’entrepreneur n’aime pas trop les embouteillages. Mais le patron de Tesla et de SpaceX a aussi répondu à un tweet, en affirmant qu’il évoquerait peut-être plus longuement le concept de lacet neuronal.

@BelovedRevol Maybe next month — Elon Musk (@elonmusk) January 25, 2017

En effet, ce lacet neuronal était le sujet d’une discussion lors de la conférence organisée par le magazine tech Recode. Musk avait souligné les bénéfices que ce type d’appareil pourrait apporter à l’humanité et à l’évolution. D’après lui, il est indispensable si l’on veut surmonter nos limites pour rester en phase avec les avancées rapides des IA.

Nous sommes déjà des cyborgs

Ainsi, il explique : « La limitation fondamentale c’est l’entrée-sortie. Nous sommes déjà des cyborgs, c’est-à-dire nous avons une version partiale ou numérique de nous-mêmes dans nos mails, nos réseaux sociaux et les autres activités que l’on fait, et nous avons à la base des super-pouvoirs avec nos ordinateurs, nos smartphones et leurs applications […] »

Mais Musk insiste sur notre nature limitée « d’entrée-sortie » et propose une solution : « Nous sommes limités par notre système d’entrée-sortie, notamment du côté sortie […] Par conséquent, il y a plusieurs degrés de différence entre nos systèmes d’entrée et de sortie. Nous fusionner efficacement d’une manière symbiotique avec l’intelligence artificielle qui nous portera à dépasser ces limites, en utilisant une sorte d’interface directe, […] un lacet neuronal. »

Selon l’entrepreneur, ces technologies de l’avenir ne seront pas trop intrusives et les opérations pour les appliquer ne seront pas problématiques. Ces concepts qui frôlent la science-fiction et ses mondes lointains semblent néanmoins encore loin d’aboutir à un projet concret.