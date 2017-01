La nouvelle version du système d'exploitation déployé par Apple permettra aux développeurs d'apps de répondre aux commentaires des utilisateurs de l'App Store.

Les développeurs d’app ont de bonnes raisons d’attendre la sortie d’iOS 10.3, attendue ces prochaines semaines : ils pourront enfin répondre aux commentaires des utilisateurs de l’App Store. En effet, avant cette mise à jour, la plateforme d’Apple ne permettait pas encore cet échange, contrairement à son concurrent Google Play.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Apple espère pouvoir rapprocher les développeurs de leurs clients et renouveler le rapport de confiance entre les deux, souvent faussé par l’impossibilité de répondre à des utilisateurs mécontents ou de résoudre leur problème technique.

Une nouvelle interface de programmation (API) permettra aussi de laisser des avis directement dans les applications. Jusqu’à maintenant, les utilisateurs étaient redirigés vers l’App Store pour pouvoir écrire un commentaire.

Apple instaure par ailleurs des contraintes sur le système de notification incitant l’utilisateur à évaluer une app. Les développeurs pourront envoyer ce genre de notifications jusqu’à 3 fois par an à chaque utilisateur. Si ce dernier accepte de laisser un avis, il ne recevra plus de notifications. Les plus prévoyants, eux, auront déjà désactivé cette fonctionnalité intrusive dans les réglages.