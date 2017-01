L'application YouTube de la PS4 a reçu une mise à jour autorisant les possesseurs du PS VR à regarder des vidéos compatibles avec les contenus 360 degrés.

Le PlayStation VR augmente son offre multimédia grâce à une mise à jour de l’application YouTube à télécharger depuis le PlayStation Store de la PlayStation 4. En effet, grâce au passage à la version 1.10, il est possible de regarder des vidéos à 360 degrés, celles compatibles bien évidemment, pour une meilleure immersion. De cette manière, le casque de réalité virtuelle de Sony se dote de milliers d’heures de contenus déjà disponibles sur la plateforme de diffusion, avec d’autres à venir dans les mois futurs.

Il était temps

Jusqu’à maintenant, le PlayStation VR se contentait d’un mode « grand écran » sur YouTube, permettant, certes, d’apprécier des vidéos dans un format géant mais pas réellement de profiter des vertus de la réalité virtuelle en termes de plaisir immersif. Comme le précise le PlayStation Blog, cela permet de se plonger un peu plus dans des décors comme « un safari nocturne » ou « les chutes d’Iguaçu ». Depuis l’application lancée via le casque, on a désormais accès à la bibliothèque des contenus prenant en charge les 360 degrés.

Bien évidemment, on aurait aimé disposer de cette fonctionnalité dès le lancement du PlayStation VR, datant d’octobre dernier. Mais on rappellera que la mise à jour est gratuite et qu’elle offre l’opportunité de rentabiliser un peu l’achat de l’accessoire, facturé dans les 400 €, avec de nouvelles expériences en attendant des jeux, des vrais si possible (comme Resident Evil 7 : Biohazard par exemple).