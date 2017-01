La Motion Pictures Association a récemment gagné une action en justice contre des services numériques qui fournissaient des contenus illicites. Ainsi, de nouvelles adresses IP ont été ajoutées à la longue liste des sites bloqués en Norvège.

En Norvège, la Motion Picture Association (MPA) a récemment demandé à sept fournisseurs d’accès à internet (FAI) de bloquer les liens vers des plateformes à cause d’infractions au copyright. Les sept accusés sont Eidsiva Bredbånd, Lynet Internett, Breiband.no, Enivest, Neas Bredbånd, Tussa IKT et Opennet Norge.

Ces derniers fournissaient l’accès à des sites déjà bloqués dans le pays en 2015, comme par exemple The Pirate Bay, Extratorrent et Movie4K. Ainsi, la Cour de justice d’Oslo a convenu que ces derniers donnaient accès, à travers des liens internet, à des contenus qui ne respectaient pas les droits d’auteur. Par conséquent, ils ont été bloqués et chaque propriétaire a été invité à payer une contrepartie financière de 1 800 dollars.

Mais des experts critiquent la décision prise à la Cour de justice norvégienne. Torgeir Waterhouse souligne qu’un barrage DNS est un obstacle léger pour ce genre de sites et que « nous devons faciliter le paiement, l’accès et le développement de nouveaux services. » Avant de poursuivre : « C’est cela qui détermine les niveaux de revenus des producteurs. Les revenus ne s’obtiennent pas « par magie » en bloquant l’accès à un service illégal. »

Les revenus ne s’obtiennent pas « par magie » en bloquant l’accès à un service illégal

Hollywood a aussi nommé d’autres plateformes dans cette nouvelle plainte, notamment Watch Series, Putlocker, TUBE+, Couch Tuner, Watch32, Project Free TV et Watch Free. Seront-ils les prochaines victimes ?

Pour le moment, les propriétaires des sites accusés ne se sont pas présentés au procès.