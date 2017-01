Barre de recherche intelligente, groupes, Stories automatiques et amélioration de l'interface : Snapchat reçoit la mise à jour que l'on attendait tous.

Alors qu’Instagram commence à monétiser ses Stories — que le réseau a allègrement copié de Snapchat — et que sa fonctionnalité réunit déjà 150 millions d’utilisateurs, Snapchat est forcé de répliquer. Face à l’agressivité d’Instagram et Facebook, la société qui prépare son entrée en bourse est poussée à l’innovation. Aujourd’hui c’est une mise à jour majeure de l’interface que Snap. Inc présente pour son réseau social.

La barre de recherche : enfin

Snapchat a beau avoir changé la manière dont nous prenons des photos et communiquons, l’application a toujours eu une interface déplorable. Incompréhensible et contre-intuitive, l’interface de Snapchat souffre d’un clair retard sur l’ensemble des réseaux sociaux. Y découvrir du contenu et des comptes est une plaie, retrouver ses amis est également un défi si on considère l’efficacité de la recherche dans l’application. Et c’est vraiment un obstacle au développement et à la généralisation du réseau social.

En-dehors de ceux qui semblent être nés avec l’application dans les mains, il faut un temps d’adaptation considérable pour maîtriser Snapchat. Un comble pour un réseau social réputé pour être fun et instinctif. Lucide sur ses faiblesses, la société a présenté à la presse américaine sa nouvelle interface que l’on retrouvera rapidement sur nos smartphones.

Et pour clarifier et rendre plus lisible son interface et ses fonctionnalités, Snapchat parie sur une barre de recherche puissante et toujours disponible dans l’interface. Un peu omnibox du réseau social, la barre permettra de lancer des conversations avec des amis — mais également des groupes d’amis ! — ou d’ajouter des nouveaux contacts et également de chercher dans les Story.

Le réseau social profite de cette nouvelle interface de recherche pour mettre en avant les Bitmojis de vos contacts. À l’avenir, le moteur de recherche interne pourrait également proposer aux marques des opportunités pour de la publicité. Il faut se souvenir que ce moteur de recherche fait suite au rachat de la startup Vurb par Snap. Inc, et comme nous pouvions l’attendre, le réseau social a repris et traduit en partie la puissance du moteur de recherche localisé qu’il a acheté pour 110 millions de dollars.

Notre histoire : les débuts discrets de l’IA

Le réseau social introduit également un réhabilitation d’une de ses fonctionnalités : le Our Story en opposition au My Story. Aujourd’hui, certaines Stories sont collectives et thématiques et ainsi chaque jour, en fonction de votre emplacement et de l’actualité vous pouvez contribuer à des histoires différentes par vos photos. Désormais, cette possibilité ne sera plus proposée de manière éphémère mais en permanence sous le titre Our Story et en fonction de ce que vous publiez, Snapchat vous ajoutera automatiquement à la Story qui correspond au contexte de votre publication.

En fonction des propositions et des tendances perçues, le réseau social pourra alors créer à la volée de véritables threads visuels automatiques. Cette fonctionnalité marque l’avancée impressionnante des recherches de Snap. Inc dans la reconnaissance d’image et la contextualisation des contenus.

La mise à jour est déjà disponible pour un nombre réduit d’utilisateurs de l’application sur Android mais sera proposée plus largement à tous les utilisateurs dans les prochains jours.