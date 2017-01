Un nouveau système d'éclairage sera intégré dans Citi Bike, le système de vélos en libre-service de New York. Cela permettra aux utilisateurs du service d'être plus facilement repérables.

Citi Bike, le système de vélos en libre-service de New York, intégrera cette année un nouveau système d’éclairage de sécurité, réalisé par l’entreprise anglaise Blaze, nommé « Laserlight ». Les vélos projetteront sur la route une lumière verte, qui créera l’image d’une bicyclette, à 6 mètres de distance. De cette manière, les cyclistes urbains pourront signaler plus facilement leur présence aux voitures et aux piétons, selon Blaze.

Les cyclistes urbains pourront signaler plus facilement leur présence

Les Laserlight seront dotés d’une batterie d’une durée de 13 heures et d’une capacité de recharge rapide. Walder, CEO de Motivate (la société mère de Citi Bike), affirme : « En intégrant l’éclairage de Blaze dans les vélos, nous cherchons à donner plus de sécurité aux habitants de New York qu’ils soient à pieds, en voiture et en vélo et d’améliorer l’expérience générale des cyclistes ».

Tout d’abord, la ville expérimentera cette nouveauté sur 250 vélos en mars 2017. Mais avant la fin de l’année, le système sera intégré dans les 6 000 unités. Un investissement assez important, si l’on considère que chaque Laserlight a un coût de 200 dollars par unité.

Néanmoins, il ne s’agit pas du premier essai de cette nouvelle technologie. Le service londonien de Boris Bikes avait déjà intégré les produits de Blaze en 2015 sur ses 12 000 vélos. Et, à vrai dire, cela semble bien marcher, d’après une étude menée par la Transport Research Laboratory (TRL). En effet, les chercheurs du TRL soulignent que la visibilité des cyclistes a augmenté pendant les périodes de nuit grâce au Laserlight.