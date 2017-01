Telegram propose une mise à jour de son application de bureau. Estampillée 1.0, elle renouvelle l'interface du logiciel en adoptant le « Material Design ».

Disponible sous forme d’application mobile, Telegram existe également sous forme de logiciel pour ordinateur. Et c’est justement la version pour Windows, Mac et Linux qui vient de recevoir une mise à jour. Depuis le 11 janvier, il est possible de récupérer la version 1.0 de la messagerie sur le système d’exploitation de son choix.

Cette nouvelle mouture est l’occasion pour les développeurs de Telegram de la remettre au goût du jour. Sur son blog, l’équipe présente ainsi le look modernisé de l’application, à base de « Material Design », qui est un ensemble de règles relatives à l’interface que Google promeut et dont se sont emparés des plateformes comme WhatsApp et Twitter.

La refonte visuelle de Telegram est accompagnée de nouvelles animations et de l’arrivée des thèmes personnalisés pour ceux qui veulent adapter l’application au look de leur choix. N’importe qui peut créer un thème personnalisé. Pour le reste, l’application ne connaît pas de changement significatif.

La version 1.0 de Telegram pour ordinateur est donc surtout une mise à jour visuelle qui lui permet de bénéficier d’un bon coup de pinceau. Et c’est une bonne chose : car si le fond d’un logiciel — c’est-à-dire ses fonctionnalités — a son importance, sa forme — son look, en somme — compte aussi.