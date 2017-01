Après le CES et à quelques semaines du MWC, la Maddy Keynote se tiendra ce 17 janvier avec pour seule mission de problématiser le futur autour de grandes thématiques.

Ce mardi 17 janvier, la Maddy Keynote, organisée par nos confrères de Maddyness, se tiendra à la Gaieté Lyrique. L’événement réunira sur la journée des chefs d’entreprise, directeurs et directrices généraux, fondateurs de startups et autres responsables de l’innovation de moyens et grands groupes pour un cycle de conférences qui s’annonce passionnant. Cette année, Maddyness a orienté son événement autour de 4 thèmes : la santé, l’éducation, le divertissement et l’alimentation.

« Comment nourrir 7 milliards d’humains ? Le numérique peut-il sauver le système éducatif ? Les objets connectés sont-ils l’avenir de la médecine ? Le numérique va-t-il tuer ou réinventer l’industrie du divertissement ? », questionnent les organisateurs.

Bien entendu, tous ces thèmes seront discutés au futur, dans la mesure où ce cycle de conférence est dédié à l’innovation. On y croisera pêle-mêle le Studio Bagel, la WWF, Afrostream, Orange, M Le Magazine du Monde ou encore, la Ruche qui dit oui ou HP. Le programme complet des conférences est disponible à cette adresse.

Comptez 79 € pour un pass permettant d’accéder à toutes les conférences et ateliers. Numerama sera présent, comme l’année dernière, pour couvrir l’événement.