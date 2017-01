Smart Cube et Zus, deux outils technologiques présentés au CES 2017, permettent respectivement de verrouiller différents espaces de rangement en Bluetooth et de transformer sa voiture en véhicule connecté.

Vous avez toujours voulu protéger vos affaires les plus précieuses contre le vol ou vous assurer que vos enfants ne se mettent pas en danger en piochant dans votre armoire à pharmacie ? Ou, plus modestement, empêcher votre colocataire de piocher dans vos biscuits préférés ou des visiteurs Airbnb de se montrer trop à leurs aises ? Dans les quatre cas, SmartCube est l’objet de la situation.

Ce petit cube permet de verrouiller l’élément de son choix — un placard, un tiroir ou autre — et de transformer son smartphone en clé. Pour le déverrouiller, il suffit d’entrer dans le champ du cube avec sa connexion Bluetooth, la distance nécessaire à cette opération étant paramétrable par l’utilisateur, qui peut aussi désigner plusieurs personnes de confiance pour ouvrir ce verrou du 21e siècle.

Ce concept d’une grande simplicité qui bénéficie d’une utilité particulière aux États-Unis — pour mettre ses armes sous clé notamment — a toutefois un prix : comptez 225 dollars pour 3 cubes, sachant qu’ils sont réutilisables jusqu’à ce que leur batterie rende l’âme au bout d’un an ou deux.

Zus, pour métamorphoser sa voiture en véhicule connecté

Si les voitures connectées sont aujourd’hui à la pointe de l’industrie automobile, la majorité des véhicules en circulation ne bénéficie pas de telles fonctionnalités. D’où le créneau saisi par la startup californienne Nonda : transformer les voitures « classiques » en véhicules connectés grâce à une série de petits appareils aussi discrets que pratiques.

Le premier d’entre eux, le chargeur Zus, reste le plus efficace (et le plus populaire) : une fois branché à l’allume-cigare, il permet de recharger jusqu’à deux appareils en même temps à une vitesse deux fois plus rapide que les chargeurs classiques. Le petit appareil sert aussi à connaître, d’un coup d’œil dans l’appli dédiée, l’emplacement où on a garé sa voiture ou encore de connaître l’état de la batterie du véhicule.

Pour moderniser leur véhicule avec la gamme Nonda, les automobilistes peuvent aussi se servir du support pour smartphone qui le relie directement au système audio du véhicule, du détecteur arrière intégré dans la plaque d’immatriculation, qui ajoute l’aide aux manœuvres en arrière désormais récurrente dans les nouveaux modèles — elle s’affiche ici dans l’app — ou encore des capteurs minuscules à intégrer aux pneus pour connaître leur pression.