Le constructeur japonais Panasonic a présenté 3 produits issus de domaines très différents pendant sa conférence de presse du CES : l'appareil Lumix GH5, un four à induction compact et un lecteur vinyle haut de gamme.

En présentant, pendant sa conférence de presse du CES, une gamme 2017 centrée autour d’un four, d’une platine et d’un appareil photo, Panasonic tenait à illustrer la diversité de son catalogue technologique.

Ces produits ne représentent eux-mêmes qu’une partie des activités du constructeur japonais — bientôt centenaire — qui a consacré l’essentiel de sa présentation à dresser un premier bilan de son partenariat écologique avec la ville de Denver (pour le projet « CityNOW ») ou encore à célébrer, avec la venue de Mickey sur scène, son accord avec les parcs d’attraction américains Disney, qui ont adopté sa technologie de projection d’image.

Le Lumix GH5, un monstre de technologie

Côté produits, Panasonic a présenté le Lumix GH5, successeur très attendu du GH4, qui avait déjà été aperçu au salon Photokina 2016. Le constructeur a profité du CES pour enfin dévoiler toutes ses caractéristiques techniques très avancées : autonomie de 1 000 vues, capteur de 20,3 mégapixels, photo en 6K, double stabilisation particulièrement idéale pour les prises de vue nocturne, mise au point de 0,05 secondes, vidéo 4K…

L’appareil haut de gamme est bien plus qu’une simple amélioration du GH4. Il faudra débourser 1 999 euros pour le boîtier nu, disponible fin mars 2017.

CIO, le four compact à induction

Panasonic a aussi dévoilé le Countertop Induction Oven (CIO), un four compact à induction censé offrir la possibilité à chacun de « cuisiner comme un chef ». Il permet notamment de faire chauffer plusieurs types d’aliments en même temps, — poulet et légumes, par exemple — qu’il s’agisse de les faire griller ou de les réchauffer.

L’entreprise vise ales amateurs de cuisine à la recherche d’un appareil de petite taille, particulièrement polyvalent, pour 599 dollars.

Le Grand Class SL-1200 GR, une platine haut de gamme

Un an après avoir ressuscité la gamme Technics, Panasonic poursuit sur sa lancée pour les mélomanes avec une nouvelle platine vinyle, le Grand Class SL-1200 GR. Cette version améliorée de l’appareil de 2016 promet une réduction accrue des bruits de fond qui peuvent gêner à la lecture d’un disque, ainsi qu’un meilleur son pour un poids légèrement plus important (800 grammes de plus). Son prix reste encore inconnu.