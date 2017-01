Comme vous l'avez sans doute vu sur Twitter, Intel et Nvidia ont annoncé leurs dernières nouveautés et les fabricants de PC ont donc pu tous lever leurs embargos en même temps. Résultat : une flopée de nouvelles machines aux caractéristiques plus ou moins similaires.

Avec la présentation des puces graphiques Nvidia GTX 1050 et 1050 Ti, les fabricants ont surtout annoncé de nouvelles machines orientées pour la production et le jeu.

C’est par exemple le cas d’Acer qui a présenté ses Aspire V Nitro Black et Aspire VX qui intègrent des processeurs de la série Intel Core i5 ou i7 HQ, une puce graphique GTX 1050 ou 1060, jusqu’à 16 Go de RAM (que l’on peut améliorer à 32 Go en ouvrant la machine) et un stockage d’un Téraoctet par disque dur mécanique et de 128 à 512 Go de SSD.

Ces machines sont équipées d’écran de 15,6 pouces ou 17,3 pouces avec une définition par défaut de 1920 x 1080 pixels tout à fait suffisante, pouvant aller jusqu’à 3840 x 2160 pixels en option, si vous désirez moins d’autonomie et moins de performance en jeu.

Avec un poids situé entre 2,5 et 3,2 kg selon les versions et un encombrement approchant les 3 cm d’épaisseur, Acer n’a pas eu besoin d’économiser sur la connectique de sa machine. On retrouve ainsi de l’USB 3.0 au format standard, un lecteur de carte SD, du RJ45, une sortie HDMI et de l’USB Type-C.

L’Acer V Nitro sera disponible en février à partir de 1 199 dollars pour la version 15 pouces et 1 399 dollars pour la version 17 pouces. L’Acer Aspire VX 15 sortira un peu plus rapidement, dès le mois de janvier, à partir de 799 dollars.

Acer a également précisé que le Predator 21X, que nous avions pu prendre en main en septembre, serait disponible à partir de 9 999 euros au mois de février. Oui il s’agit bien du prix et, oui, il s’agit bien de ce PC portable équipé d’un écran incurvé de 21 pouces, de deux cartes graphiques GTX 1080 et de tout un tas d’autres excentricités.

Si la marque gaming de Dell, AlienWare, a annoncé de nouvelles machines au salon de Las Vegas, le fabricant en a également profité pour présenter un nouveau produit dans la gamme Dell Inspiron.

Le Dell Inspiron 7000 est proposé en version 14 ou 15 pouces, mais elles partagent l’essentiel de la fiche technique. On retrouve l’Intel Core i5 7300 HQ ou i7 7700 HQ de la génération Kaby Lake, de 4 à 32 Go de RAM DDR4, une puce graphique GTX 1050 ou 1050 Ti et un stockage mixte avec un disque dur de 500 Go ou 1 To et un SSD de 128 à 512 Go. La seule différence à noter est que Dell proposera une variante de l’Inspiron 7000 15 pouces avec un écran 3840 x 2160 pixels.

La connectique est également la même entre les deux versions, de l’HDMI 2.0, 3 ports USB 3.0, un lecteur de carte SD et un port Ethernet RJ45.

La nouvelle gamme sera disponible à partir de 799 dollars aux États-Unis et dès la fin de la semaine sur le site de Dell.

Les machines réellement pensées pour le jeu, avec le design qui va avec, sont donc à chercher du côté d’Alienware. Aujourd’hui la marque annonce l’Alienware 13 R3, 15 R3 et 17 R4.

Les machines sont hautement configurables au moment de l’achat, l’écran par exemple pourra aller du simple TN 1366 x 768 pixels à l’OLED 2560 x 1440 pixels de bien meilleure qualité. Alienware propose également un écran 120 Hz compatible Nvidia G-Sync sur l’Alienware 17 R4.

Le processeur ira du Core i5 7300 HQ au core i7 7820HK, épaulé par 32 Go de RAM et un stockage pouvant monter jusqu’à 1 To de SSD et 1 To de disque dur.

Ce qui intéressera les joueurs c’est surtout le choix des solutions graphique et, là encore, le fabricant fait le grand écart puisqu’on ira de la simple GTX 1050 pour l’Alienware 13 pouces de base à la GTX 1080 dans l’Alienware 17 R4 le plus véloce.

La connectique est également remise au gout du jour avec de l’Ethernet RJ45, un port HDMI, un mini DisplayPort, plusieurs ports USB 3.0 classiques, un port USB Type-C 3.0 et un port USB Type-C ThunderBolt 3. Le connecteur propriétaire Graphics Amplifier permettant de brancher une carte graphique externe d’Alienware est également toujours présent. On aurait aimé le voir remplacer par un USB Type-C Thunderbolt 3 supplémentaire, comme c’est le cas chez Razer par exemple.

HP a décidé d’aller à contre-courant de ses concurrents pour ce CES 2017 et renouvelle la variante 15,6 pouces du H P S P E C T R E X 3 6 0 avec une puce graphique d’ancienne génération, la Nvidia Geforce 940 MX.

Cette nouvelle version intègre un processeur Intel Kaby Lake, une plus grosse batterie avec une autonomie annoncée pouvant aller jusqu’à 12 heures 45 minutes, et un écran avec une définition de 1920 x 1080 pixels ou 3840 x 2160 pixels.

Le HP Spectre X360 15,6 pouces sera disponible en mars à partir de 1 279 dollars.

Le n°1 du PC portable, Lenovo, n’a pas attendu la levée de l’embargo pour annoncer ces nouveautés et on a donc déjà discuté des nouvelles machines sur Numerama.

Lenovo a d’abord présenté une gamme de PC portables pour joueurs, abordables, mais laids, puis a renouvellé sa gamme d’ultrabook Thinkpad avec le X1 Carbon, le X1 Yoga et la X1 Tablet.