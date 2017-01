Un assistant de maison qui contrôle votre voiture ? C'est le nouveau partenariat Hyundai et Google.

Plusieurs signes montraient que le CES de cette année mettrait la voiture au cœur des nouvelles technologies. Cela se confirme avec les premières annonces des constructeurs en amont du salon. Après Fiat-Chrysler qui a montré un prototype à Las Vegas, c’est Hyundai qui poursuit avec l’intégration de Google Home au logiciel (Blue Link) de ses véhicules. Les utilisateurs de Hyundai pourront donc donner des consignes à leur Google Home qui permettront de faire des actions sur la voiture (déverrouiller les portes, démarrer le moteur…).

Blue Link pourra également se servir des données de Google Maps. Cela signifie en pratique que vous pourrez planifier un trajet chez vous, dans votre salon, puis demander l’itinéraire à Google Home qui le transmettra au véhicule. Une fois que vous vous installerez au volant, tout sera prêt et vous n’aurez qu’à partir.

L’intégration est loin d’être révolutionnaire vu qu’il est déjà possible de commander des véhicules via des applications ou à la voix, que ce soit avec les technologies d’Apple, Google ou Amazon. Cela dit, l’annonce mérite d’être relayée parce qu’elle fait entrer en communication deux écosystèmes qui avaient été pris séparément jusqu’ici : celui de la voiture et celui de la maison. Les géants de la tech proposent ainsi des systèmes comme CarPlay ou Android Auto que les constructeurs utilisent sur leurs véhicules.

L’intégration de Hyundai dans Google Home montre clairement une ambition de faire un écosystème cohérent : il n’y a pas interruption technologique entre la maison et la voiture. Pas d’app à lancer, pas un autre objet connecté à utiliser. Tout se passe sur le même petit boîtier. Reste à voir comment le grand public utilisera ces fonctionnalités et quelles seront les sécurités mises en place par Hyundai pour contrôler leur déclenchement. On imagine bien des cambrioleurs repartir avec la voiture de la maison en ayant simplement dit à Google Home de déverrouiller les portes et de la démarrer.

Pour rappel, malheureusement, Google Home n’est pas encore prévu pour la France.