Au CES 2017, Lenovo a présenté une gamme d'enceintes connectées assez proche de ce que propose Amazon avec Echo. Rien d'étonnant : Lenovo et Amazon se sont unis pour que le premier intègre dans ses produits l'assistante personnelle intelligente Alexa conçue par le second.

Les assistants personnels intelligents seront-ils l’une des principales tendances de ce Consumer Electronics Show qui vient d’ouvrir ses portes à Las Vegas ? C’est une piste dont il va falloir tenir compte tout au long du salon ; en effet, Lenovo a dévoilé d’entrée de jeu une gamme d’enceintes connectées capable de traiter les instructions orales que lui donnent les personnes se trouvant à proximité.

Le plus gros fabricant d’ordinateurs au monde a visiblement été sensible par ce qu’a fait Amazon dans ce domaine puisque l’industriel chinois s’est rapproché du géant du e-commerce américain. Ainsi, non seulement les produits de Lenovo ont un aspect très proche de celui d’Echo, l’appareil connecté d’Amazon, mais en plus ils s’appuient sur sa solution logicielle, Alexa.

Les gadgets de Lenovo ressemblent en effet à un cylindre circulaire droit au gabarit réduit, pour pouvoir se poser sur une table sans problème. Contrairement à Echo qui est proposé en noir ou en blanc, la gamme chinoise utilise des couleurs plus variées, dans les tons oranges, gris ou verts, au niveau du cache des haut-parleurs. Les tubes eux-mêmes sont blancs ou noirs, par contre.

Mais plus encore que les enceintes présentées par Lenovo, c’est la présence d’Alexa qui est à noter. Elle traduit l’ajustement de la politique d’Amazon, qui tient désormais à fournir sa technologie à des partenaires. Selon The Verge, il faut s’attendre à ce que d’autres sociétés annoncent au cours du CES des produits incluant le savoir-faire de la plateforme américaine.

Pour Amazon, il y a un double avantage à se rapprocher d’autres constructeurs. Cela lui permet d’une part d’imposer sa solution logicielle parmi les assistants personnels intelligents qui comptent et d’autre part d’améliorer le fonctionnement d’Alexa en accédant à une clientèle plus large. Plus il y aura de personnes utilisant Alexa, plus Amazon pour le perfectionner ; et pour cela, il lui faut aller au-delà de sa base.

La commercialisation des haut-parleurs connectés de Lenovo démarrera au cours du mois de mai. La version de base coûtera 130 dollars tandis que la version plus haut de gamme, Harman Kardon, sera facturée 180 dollars. Celle-ci est censée offrir une qualité de son supérieure au modèle d’entrée de gamme.