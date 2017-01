Le top 10 des films les plus piratés de l'année ne colle pas avec vraiment avec les meilleurs films de l'année. Une coïncidence ?

Il semblerait, comme les années précédentes, que les films les plus téléchargés aux États-Unis soient bien sûr les plus coûteux blockbusters de l’année. La règle semble simple : si le film fonctionne au box-office, il sera téléchargé illégalement en grande proportion ensuite. Pour autant, que ce soit Deadpool (certainement pas le meilleur film de l’année) ou encore Suicide Squad (sans commentaire) aucun de ces films n’est vraiment un must du cinéma.

L’internaute pirate aurait-il une dent contre les mauvais blockbusters au point de préférer les télécharger illégalement qu’acheter leurs versions légales ? On doit appeler ça le karma à Hollywood.

En attendant, nous vous laissons avec la liste des films les plus téléchargés illégalement en cette année 2016 selon Torrent Freak.

Deadpool — 20th Century Fox Batman v Superman : l’Aube de la Justice — Warner Bros. Captain America : Civil War — Marvel Studios Star Wars : Le Réveil de la Force — Lucasfilm X-Men : Apocalypse — 20th Century Fox Warcraft — Universal Independance Day : Resurgence — 20th Century Fox Suicide Squad — Warner Le Monde de Dory — Pixar The Revenant — 20th Century Fox