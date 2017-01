Sky Guru est une application qui propose d'expliquer chaque étape d'un vol, des turbulences aux actions en cabine en passant par les bruits des moteurs ou des ailes. Objectif : rassurer les angoissés.

Des tas de facteurs participent à la peur de l’avion — 30 % de la population mondiale ne serait d’ailleurs pas à l’aise avec un vol. D’un côté, les accidents d’avion, très peu nombreux, sont toujours spectaculaires, meurtriers et très médiatisés. De l’autre côté, il demeure une crainte irrationnelle d’être à bord d’un appareil volant que la plupart des gens ne comprennent pas, faute de formation. Et bien souvent, en vol, l’angoisse survient quand on ne comprend pas ce qui se passe : pourquoi l’avion tremble-t-il ? Qu’est-ce que c’est que ce bruit ? Comment le pilote fait-il pour naviguer alors qu’on ne voit pas à deux mètres ?

Toutes ces questions, l’application Flight Guru souhaite y répondre en temps réel. Elle agit comme si elle était devenue de votre pilote personnel, assis à côté de vous, qui vous explique tout ce qu’il se passe lors du trajet. Fonctionnant hors ligne, l’application, qui a été développée par des pilotes, va d’abord récupérer toutes les données météorologiques du trajet ainsi que le parcours de l’avion, son modèle etc. Avec cela, et en s’aidant des capteurs de votre smartphone pour entendre les bruits ou détecter les secousses, elle va donner au passager anxieux des informations sur ce qui se passe.

L’application peut ainsi vous indiquer les turbulences et leur intensité tout en vous expliquant pourquoi elles sont là. Elle va également vous expliquer au bon moment tous les bruits que vous pourriez entendre (déploiement des roues, ajustement des volets etc.) et vous donner des informations sur les causes de votre attente, si votre avion ne décolle pas. Enfin, Flight Guru donne la position de l’avion par rapport à l’horizon et des indications sur ce qu’il se passe en cabine (lumières qui baissent etc.). En bref, il s’agit d’un assistant complet qui répond en temps réel aux questions techniques sur un vol.

Est-ce que cela fonctionne ? Les notes sur l’App Store sont plutôt bonnes et tendent à indiquer que l’application fait son travail de rationalisation. Si elle se télécharge gratuitement sur l’App Store et propose une version de démonstration gratuite, les rapports complets sur les vols sont payants. Un assistant pour un vol coûte 3,99 € et un pack de 10 vols coûte 16,99 €. Sky Guru explique dans sa FAQ que l’accès à ces informations n’est pas gratuit et que l’application coûte de l’argent à l’entreprise à chaque vol.

Sky Guru est disponible sur l’App Store, une version Android est dans les tuyaux.