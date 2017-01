L'Echo d'Amazon s'est vendu jusqu'à neuf fois plus pour ce Noël 2016 que l'année passée. Un résultat qui reflète les très bons résultats de tous les produits disposant de l'assistant Alexa qui ont, pour cette période de fêtes, été les objets les plus vendus sur Amazon.

Il faut parfois des mois, des années et surtout des événements pour transformer une technologie aboutie en un succès commercial. Or, selon les premiers chiffres dont dispose Amazon pour l’année 2016, il semblerait que cette année a été celle d’Alexa, son intelligence artificielle qui remporte une franche adhésion populaire.

Ainsi, pour ces fêtes de Noël, aux États-Unis, l’Amazon Echo Dot (version réduite et moins coûteuse de l’Echo) a été le produit le plus offert de tout le catalogue de produits vendus par le géant du e-commerce. Mais tous les produits propulsés par l’assistant intelligent ont connu des records de ventes ; l’Echo mais également le Fire TV Stick (Chromecast à la sauce Amazon) ou encore les tablettes Fire.

Pour Jeff Wilke, à la direction du commerce mondial d’Amazon : « l’Echo et l’Echo Dot étaient les produits les plus vendus sur Amazon cette année, et nous sommes donc ravis que des millions de nouveaux consommateurs puissent ainsi découvrir Alexa. Malgré nos efforts importants et la montée en puissance de notre production, nous continuons d’avoir des problèmes à garder un stock suffisant pour ces produits. »

Alexa, l’intelligence artificielle pour tous ?

Amazon a également profité de la saison des fêtes pour dévoiler les recherches les plus communément réalisées sur les Echo. Et il semblerait que les utilisateurs d’Alexa aiment beaucoup lui demander des recettes de cocktails et de cookies. Par ailleurs, Home Alone et Elf sont les films les plus streamés grâce à Alexa. Et pour les utilisateurs d’Echo, la définition du classique de Noël est Jingle Bells de Frank Sinatra. Enfin, c’est à San Diego et à New York, que les utilisateurs privilégient l’allumage de leurs lampes intelligentes grâce à l’Echo.

Pour le géant du e-commerce, ce Noël est donc une franche réussite. Car en plus de la multitude de commandes reçus, Amazon a réussi à faire de ses propres produits des références technologiques qui sont désormais plébiscités par les foyers américains. Alors que Google Home commence seulement sa commercialisation, il semblerait que l’Echo et son avance remportent cette première partie.