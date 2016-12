L'Acciona 100% EcoPowered est la seule voiture de course entièrement électrique à participer au Dakar 2017. Elle espère arriver au bout du parcours pour la première fois depuis sa première participation, en 2015.

Parmi les 316 motos et voitures qui vrombiront lors du Dakar 2017, en Amérique du Sud, du 2 au 14 janvier prochain, un seul véhicule sera entièrement électrique. Le 100 % EcoPowerered, conçu par l’entreprise madrilène Acciona, entend bien prouver qu’il peut faire jeu égal avec ses concurrents aux combustibles fossiles.

La voiture, dotée d’un lot de batteries en lithium et de panneaux solaires, dispose d’une autonomie de 200 km en situation de course. Elle participera pour la troisième fois consécutive au rallye qui se tient depuis 2009 en Amérique du Sud, après s’être longuement déroulé en Afrique.

Le pilote Ariel Jatón tentera de finir parmi les premiers de cette course d’environ 9 000 kilomètres qui doit traverser l’Argentine, la Bolivie et le Paraguay. Ou, plus modestement, d’arriver à destination : en 2015, la voiture avait dû abandonner après une problème technique lié au système de navigation. L’année suivante, elle avait jeté l’éponge pour ne pas avoir progressé assez vite sur le parcours.