LG vient de dévoiler un nouvel objet qui sera dans ses cartons au CES 2017. Et sans l'avoir testé, on a du mal à voir l'utilité de ce Tone Studio...

Le smartphone est un bien bel outil, qui nous permet de faire des tas de choses incroyables au quotidien. Mais l’arrivée des smartphones a aussi amené sur Terre la possibilité d’ennuyer tout le monde avec sa musique dans les transports en commun, crachée sans élégance par un haut parleur de basse qualité. Les enceintes portables ont mis un nouveau clou dans le cercueil de la tranquillité urbaine mais LG souhaite aller encore plus loin en créant un objet qui semble avoir été conçu pour annihiler l’espoir d’un trajet calme : le LG Tone Studio.

Pour faire simple, ce gadget qui sera présenté au CES est une enceinte stéréo qui se porte autour du cou. Les haut parleurs, au nombre de 4 (deux pour les aigus et deux, vibrants, pour les basses de chaque côté) ont été conçus d’après LG pour permettre une expérience de « son surround » sans avoir besoin d’un système home cinéma à la maison. Cela dit, même dans cette configuration, cela implique que vous regardiez un film tout seul (LG affirme que jusqu’à 2 Tone Studio peuvent se synchroniser pour écouter la même chose) et que vous appréciez avoir un bout de plastique imposant autour du cou quand vous êtes affalé dans votre canapé.

Maintenant, si on sort de ce monde idéal imaginé par le constructeur, on voit à quel point cet objet pourrait devenir une nuisance sonore de référence quand il est employé dans les lieux publics. Néanmoins, Jean-Jérôme, le mannequin qui porte le produit, a l’air particulièrement satisfait de son expérience. Nous verrons probablement ce gadget au CES 2017 : comptez sur nous pour vous donner un avis plus construit à ce moment-là.