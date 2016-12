La fondation Mozilla annonce que les mises à jour de Firefox pour Windows XP et Windows Vista cesseront vers la fin de l'année 2017.

C’est acté : Firefox tournera prochainement la page de Windows XP et Windows Vista. Mozilla, la fondation qui s’occupe du navigateur web, a annoncé vendredi dernier que le support de ces deux systèmes d’exploitation cessera avant la fin de l’année 2017. Aux yeux de l’éditeur, il est temps que les internautes utilisant encore l’un de ces deux OS migrent vers une plateforme plus récente.

Firefox coupera les mises à jour sur XP et Vista en septembre 2016.

L’abandon de ces deux systèmes d’exploitation se fera selon le calendrier suivant. À partir de mars 2017, tous les internautes utilisant Firefox sur XP et Vista basculeront sur la version ESR du navigateur, c’est-à-dire une déclinaison disposant d’un support étendu (ESR signifie Extended Support Release). Mi-2017, la date de la fin de la prise en charge devrait être annoncée. Elle devrait se situer en septembre.

En effet, Mozilla fait savoir que les correctifs de sécurité pour Firefox seront fournis jusqu’au mois de septembre en ce qui concerne ces deux OS.

« Nous invitons vivement nos utilisateurs à se mettre à niveau vers une version de Windows qui est prise en charge par Microsoft. Les OS non pris en charge ne reçoivent aucune mise à jour de sécurité, ont des failles connues et sont dangereux pour vous. À des fins de planification, les entreprises utilisant Firefox devraient considérer septembre 2017 comme la date de fin de support pour XP et Vista », écrit la fondation.

Mozilla est l’un des derniers éditeurs à s’occuper de ces deux plateformes. Les autres ont petit à petit quitté le navire, qu’il s’agisse de Google Chrome ou même d’Internet Explorer, le navigateur de Microsoft. Il faut dire que dans le cas de Windows XP, un OS sorti en 2001, son support a pris fin le 8 avril 2014. Quant à Vista, sorti en 2007, son support étendu prendra fin le 11 avril 2017.