Le système d'exploitation du RaspBerry Pi est désormais disponible en version x86. Cela signifie que vous pouvez l'installer sur tous les ordinateurs, portables ou de bureau.

Le RaspBerry Pi est un petit ordinateur programmable qui a été conçu, au départ, à des fins éducatives. Avec un prix de vente conseillé de 35 dollars, l’ordinateur participe à la démocratisation de l’informatique et tourne avec un système d’exploitation basé sur Linux, conçu pour une compatibilité maximale avec le matériel. Ce système d’exploitation nommé PIXEL pour Pi Improved Xwindows Environment, Lightweight est désormais proposé aujourd’hui dans une version qui peut s’installer sur n’importe quel ordinateur.

« Pixel est l’idée que nous nous faisons de ce que la plus grande majorité des utilisateurs cherche dans un système d’exploitation de bureau : une interface utilisateur moderne et épurée ; une suite de logiciels et d’outils de programmation, gratuits ou propriétaires ; et le navigateur Chromium avec des tas de plugins, comme Adobe Flash qui est préinstallé. Le tout, bâti autour de Debian », affirme la société éditrice. On se demande si la sortie à propos de Flash est de l’humour, mais en tout cas, le reste des éléments donne envie.

Cette version de Pixel pour plateformes x86 est donc disponible en téléchargement gratuit à cette adresse. Il vous suffira de la graver sur un CD ou de créer une clef USB bootable avec elle pour l’utiliser sur votre ordinateur. La configuration minimale est tellement basse qu’il n’est même pas nécessaire de la rappeler : les développeurs estiment que le seul réquisit est d’avoir 512 Mo de RAM.

Côté philosophie, l’idée derrière cette version x86 de Pixel rejoint le projet éducatif de la firme. Elle estime en effet que des professeurs peuvent par exemple installer Pixel sur les ordinateurs de leurs classes — ou utiliser la version Live — et que les élèves, en rentrant chez eux, peuvent continuer leur travail sur leur RaspBerry Pi sur le même environnement.

Si vous l’avez essayée, n’hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, votre avis nous intéresse.