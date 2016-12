Vidéo : Découvrez le Method-1, un robot bipède venu de Corée du Sud Alexis Orsini - hier à 15:46 Tech

Une entreprise sud-coréenne aidée d'un ancien graphiste de Blizzard a conçu un impressionnant robot bipède nommé Method-1. Dénué d'une fonctionnalité précise pour l'instant, son potentiel s'avère prometteur.

Les robots aperçus dans Avatar ne resteront peut-être plus fictifs très longtemps, à en juger par les capacités du Method-1, un bipède géant conçu par l’entreprise sud-coréenne Korea Future Technology.

L’appareil, pour le moins massif, fonctionne avec un pilote intégré en son sein. Il lui suffit de réaliser certains mouvements avec ses bras, à l’intérieur de sa cabine, pour que le Method-1 les reproduise à l’identique. Le robot est également doté de doigts, ce qui lui offre une dextérité potentielle en matière d’interactivité.

Le potentiel du Method-1 est apparent en matière d’exploration sous-marine ou spatiale

Le Method-1 est conçu conjointement depuis 2014 avec Vitaly Bulgarov, un graphiste passé par le monde de Blizzard (StarCraft II, World of Warcraft, Diablo III) et par le cinéma (Transformers : l’âge de l’extinction et Terminator Genisys). Il promet des améliorations esthétiques dans le futur : « Je retravaillerai le design de la structure inférieure, l’apparence extérieure ainsi que le cockpit et l’ergonomie. »

Le potentiel du robot, conçu sans but précis — si ce n’est le défi posé par une telle construction — est évident en matière d’exploration sous-marine ou spatiale, comme d’opérations de sauvetage. Son co-concepteur se dit ouvert à tout usage : « L’objectif, c’est de construire un robot fiable qui peut être mis à contribution pour différentes utilisations pratiques. »