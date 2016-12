Après plusieurs mois de retard, BitTorrent Live fait ses premiers pas sur iOS. Développée par BitTorrent Inc, cette application vise à proposer du streaming vidéo diffusé grâce au principe du P2P.

Il en aura fallu du temps, mais cette fois ça y est : BitTorrent Live est disponible sous la forme d’une application pour les terminaux fonctionnant avec iOS. Le logiciel a été mis en ligne sur l’App Store en début de semaine, le 20 décembre, plusieurs mois après le planning initial fixé par BitTorrent Inc, la société qui en est à l’origine. Jusqu’à présent, BitTorrent Live était disponible sur l’Apple TV, la Fire TV et macOS.

Développée depuis 2009, la technologie derrière BitTorrent Live consiste à proposer des émissions diffusées en streaming grâce au principe des échanges en pair à pair (P2P). Avec cette approche, BitTorrent Inc permet à chacun de devenir émetteur et récepteur, de façon à répartir la charge de la diffusion sur l’ensemble des participants. Ce qui a plusieurs avantages.

BitTorrent Live n’offre pas pour l’instant une variété de chaînes particulièrement étendue. On note quand même la présence de France 24 et d’une chaîne dédiée aux activités de la Nasa. Or c’est bien beau de proposer du streaming vidéo en P2P, mais encore faut-il que les contenus qui sont diffusés par ce biais-là vaillent la peine d’être regardés. Gageons que le bouquet de chaînes s’étoffera dans les mois à venir.

Pour ceux qui n’ont pas de matériel made in Apple, il faudra continuer à faire preuve d’un peu de patience. BitTorrent Inc a toujours pour objectif de proposer son service sur Windows et Android, mais aucun calendrier n’a été annoncé pour l’instant. Contre toute attente, BitTorrent Inc a préféré d’abord proposer sa technologie sur des plateformes moins répandues que sur les deux O.S. les plus courants.