Vidéo : Testez la couverture 3G et 4G de vos trajets en temps réel grâce à nPerf Julien Lausson - il y a 1 heure Tech

L'application nPerf permet de créer la carte de sa couverture 3G ou 4G en fonction de ses déplacements.

Si vous avez un smartphone, vous vous demandez peut-être quelle est la qualité de la couverture que propose votre opérateur mobile. Il n’y a pas 36 façons de le savoir : soit vous activez la connexion et vous regardez si vous bénéficiez de la 3G, de la 4G ou autre dans la zone ou vous vous trouvez, soit vous consultez la carte de couverture que l’opérateur met à disposition sur son site.

Le lyonnais nPerf, qui a lancé son application mobile en 2014, propose toutefois une synthèse de ces deux solutions : cette application mobile permet en effet de créer votre carte personnalisée de couverture en se basant sur les trajets que vous effectuez au quotidien, par exemple pour aller au travail. Il suffit pour cela d’activer la connexion de données et la géolocalisation pour que le suivi de votre parcours puisse débuter.

Ce suivi de la couverture est rendu possible avec la dernière version de l’application pour Android, numérotée 2.2.14. La « cartographie active » n’est en revanche pas (encore) proposée sur iOS ni sur Windows Phone. Elle devrait finir par l’être tôt ou tard mais nPerf n’a communiqué aucun calendrier de sortie sur ces deux autres systèmes d’exploitation.

Données et anonymat

À noter que les données qui sont collectées dans l’application, via les déplacements que vous réalisez, sont ensuite compilées et transmises à nPerf pour enrichir ses cartes de couverture. Si vous ne voulez pas partager ces informations, vous pouvez très bien ne pas utiliser la cartographie active et simplement consulter la carte globale, qui se base sur les contributions des autres utilisateurs.

L’équipe se veut toutefois rassurante : « Les données que nous collectons, sur cette fonctionnalité particulière, comme d’une manière plus globale au travers des applications et tests en ligne, sont systématiquement anonymisées par obfuscation de l’adresse IP. Nous ne collectons aucune autre donnée à caractère personnel », nous explique-t-elle.

L’application mobile nPerf a été téléchargée plus d’un million de fois depuis son lancement il y a deux ans.